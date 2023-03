FIRST SOLAR - Kurssprung um 6% nach den Zahlen

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 169,140 $ (Nasdaq)

First Solar konnte im vierten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -0,07 USD die Analystenschätzungen von -0,17 USD deutlich schlagen. Der Umsatz lag in diesem Quartal mit 1 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen (Quelle: stock3.com/news). Dennoch war das vergangene Jahr alles andere als erfolgreich. Der Umsatz ging im Vergleich zu 2021 von 2,9 auf 2,6 Mrd. USD zurück, bei gleichzeitig gestiegenen Produktionskosten wurde aus einem Nettogewinn von 469 Mio. USD in 2021 ein Nettoverlust von 44 Mio. USD in 2022. Sehr erfreulich hingegen liest sich der Ausblick: Für das Jahr 2023 prognostiziert das Management einen Umsatzanstieg auf 3,4 bis 3,6 Mrd. USD (Quelle: ecoreporter.de). Die Aktie liegt vorbörslich momentan knapp 6 % im Plus.

Chance auf neue Trendbewegung

Als eine der sehr starken Solar-Aktien konsolidierte die Aktie in den vergangenen Monaten immer wieder auf hohem Niveau. Mit der heutigen (vorbörslichen) Rückkehr über die Widerstandsmarke bei 173 USD könnte die Konsolidierung der letzten Wochen nach oben hin aufgelöst werden und ein neuer Anlauf auf das Hoch bei 185,28 USD folgen.

Geht es nachhaltig über 186 USD, wäre der Weg frei bis zum 2009er Hoch bei 207,52 USD. Das wäre das Primärziel. Bleibt das Papier darüber hinaus stark, liegt die nächste charttechnische Hürde erst wieder am Allzeithoch aus 2008 bei 317 USD.

Pullbacks bis 169 - 173 USD wären unbedenklich. Darunter wäre das Papier wieder im Konsolidierungsmodus, Rücksetzer bis 158 - 161 oder darunter 150 USD könnten dann eingeleitet werden. Erst unterhalb von 142 USD würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Die Zahlen könnten eine gute Gelegenheit für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends bieten. Der sich ankündigende Kurssprung wäre ein erstes, zaghaftes Signal aus der charttechnischen Ecke.

First Solar Inc.

Auch interessant:

Spekulative Aktie trifft auf spekulatives Setup!

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)