Kühne+Nagel 2022 mit Rekordgewinn - Abkühlung im vierten Quartal

Zürich (Reuters) - Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat den Gewinn 2022 dank eines kräftigen Umsatzwachstums um 30 Prozent auf 2,8 Milliarden Franken gesteigert.

In allen vier Geschäftsbereichen verdiente das Schweizer Unternehmen deutlich mehr, wie Kühne+Nagel am Mittwoch mitteilte. Die Dividende solle um 40 Prozent auf 14 Franken pro Aktie angehoben werden. Wegen der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung sei das Ergebnis im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Gesamtjahresergebnis schwächer ausgefallen.

Das Unternehmen geht davon aus, "dass sich die seit vielen Jahren anhaltende positive Wachstums- und Ergebnisentwicklung auch in diesem Jahr fortsetzen lässt, allerdings unter Ausklammerung der außergewöhnlichen Geschäftsvolumina und Ergebnisse in den Geschäftsjahren 2021 und 2022, die die Folge einer coronabedingten Sonderkonjunktur waren." Kühne+Nagel stellte zudem die strategischen Vorgaben für die Zeit bis 2026 vor. So wolle der Konzern die Ertragskraft weiter stärken.

