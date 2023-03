Procter & Gamble oder DAX-Dividendenaktie Beiersdorf ‒ Welche Dividenden-Aktie ist besser?

Procter & Gamble (WKN: 852062) und Beiersdorf (WKN: 520000) sind zwei große Konsumgüterunternehmen mit bekannten Marken wie Pampers, Gillette, Nivea und Eucerin. Sie sind in verschiedenen Bereichen des Konsumgütersektors aktiv, haben aber doch unterschiedliche Geschäftsmodelle.

In diesem Artikel möchte ich die Geschäftsmodelle von Procter & Gamble und Beiersdorf sowie ihre Wachstumsaussichten und Aktienbewertungen genauer ansehen, um zu beurteilen, welche Aktie besser sein kann. Legen wir los.

Procter & Gamble: Weltgrößter Konsumgüterartikelhersteller

Procter & Gamble ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das im Jahr 1837 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Konsumgütern an und ist in verschiedenen Kategorien wie Haushaltspflege, Körperpflege, Babypflege und Gesundheitsprodukte tätig.

Procter & Gamble konzentriert sich darauf, durch Innovation und Marketing eine führende Position in seinen Kategorien zu erreichen. Damit sind die Amerikaner äußerst erfolgreich. Über 20 Marken knacken regelmäßig die Milliarden-Dollar-Umsatzmarke.

Die Wachstumschancen von Procter & Gamble liegen in der Erschließung neuer Märkte und der Einführung neuer Produkte. Auch hat das in Cincinnati ansässige Unternehmen früh in Schwellenländer wie China und Indien investiert und bis heute eine gute Marktposition erreicht. Es gibt aber noch viele andere Märkte, in denen das Unternehmen expandieren könnte.

Der starke US-Dollar und die hohe Kosteninflation belasteten natürlich zuletzt die Geschäfte. Dennoch wurde im zweiten Quartal, das am 31.12.22 endete, ein organischer Umsatzzuwachs von 5 % erreicht. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 soll das EPS immerhin um weitere 4 bis 5 % ansteigen, was Raum für weitere Dividendensteigerungen gibt.

Trotz aktueller Wachstumsbremsen ist die Procter & Gamble-Aktie nicht günstig. Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 23,9 (Stand: 27.2.23, Morningstar). Die erwartete Dividendenrendite kommt auf 2,6 %.

Beiersdorf-Aktie: Der kleinere Spezialist

Beiersdorf ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das seit über 140 Jahren am Markt aktiv ist. Die Hamburger konzentrieren sich auf die Herstellung von Hautpflegeprodukten und sind weltweit bekannt für ihre starke Nivea-Marke.

Im Gegensatz zu Procter & Gamble, das in verschiedenen Produktkategorien tätig ist, ist Beiersdorf auf Hautpflegeprodukte spezialisiert und besitzt eine führende Position in diesem Bereich – insbesondere in Deutschland.

Zusätzlich existiert eine Klebstoffsparte, die Marken wie Hansaplast oder Tesa beheimatet. Die Tesa-Sparte lieferte aber nur 1,5 von 7,6 Mrd. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2021 ab.

Die Wachstumstreiber von Beiersdorf liegen in der starken Markenbekanntheit und der Innovation. Beiersdorf investiert kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte, um seine Produktpalette zu erweitern und auf die sich ändernden Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. So gewinnt auch hier das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung.

Weil die Beiersdorf-Aktie eine vielversprechende Wachstumsperspektive besitzt, ist die Aktie nicht günstig bewertet. Das erwartete KGV beträgt fast 30 (Stand: 27.2.23, Morningstar) und übertrifft damit nochmals den hohen Wert des Konkurrenten Procter & Gamble. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Beiersdorf schuldenfrei ist, was für Anleger, die auf eine stabile Bilanz achten, ein wichtiger Faktor sein könnte.

Persönliches Fazit

Beide Unternehmen besitzen vielversprechende Wachstumsperspektiven und starke Marken. Sie haben auch ähnliche Herausforderungen zu meistern wie die Konkurrenz durch Online-Marken und private Labels.

Bei der Bewertung der Aktien muss man jedoch berücksichtigen, dass die erwarteten KGVs beider Unternehmen recht hoch und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet sind, insbesondere für diejenigen auf der Suche nach günstigen Aktien.

Wenn ich mich jedoch heute entscheiden müsste, welche Aktie besser ist, so würde ich mich wohl für Beiersdorf entscheiden – obwohl die Aktie höher bewertet ist und aufgrund des Tesa-Geschäfts eine höhere Zyklik aufweisen kann.

Mich überzeugt die Tatsache, dass Beiersdorf schuldenfrei ist und eine spezialisierte Ausrichtung auf Hautpflegeprodukte hat. Darüber hinaus verfügen die Hamburger ebenfalls über eine gute Positionierung in Schwellenländern wie Indien und China, was ein hohes Potenzial für zukünftiges Wachstum darstellen kann.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Procter & Gamble und Beiersdorf. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

