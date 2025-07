Dax tiefer erwartet - Ifo und VW im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Donnerstag hatte er 0,2 Prozent höher bei 24.295,93 Punkten geschlossen. Nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) bauten die Börsen in der Region ihre Gewinne zum Teil wieder ab. Für Nervosität an den Aktienmärkten dies- und jenseits des Atlantiks sorgten auch uneinheitlich ausgefallene Konzernbilanzen.

Zum Wochenschluss veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut die Ergebnisse seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen dürfte sich im Juli den siebten Monat in Folge verbessert haben. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sollte nach Prognose von Ökonomen auf 89,0 Punkte gestiegen sein, nach zuvor 88,4 Zählern.

Gleichzeitig geht es mit der Bilanzsaison weiter. Im Fokus steht vor allem der Geschäftsbericht von Volkswagen. Die Anleger blicken zudem auf die Quartalsergebnisse der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton und des Autozulieferers Forvia Hella.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.295,93

EuroStoxx50 5.355,20

EuroStoxx50-Future 5.376,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 44.693,91 -0,7%

Nasdaq

S&P 500 6.363,35 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 41.436,79 -0,9%

Shanghai 3.593,38 -0,3%

Hang Seng 25.383,07 -1,1%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)