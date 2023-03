Allianz-Aktie: Letzter Aufruf für 5 % Dividendenrendite? Wie renditestark die Aktie wirklich ist!

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) besitzt im Moment noch 5 % Dividendenrendite. Gerade nach der bekannt gewordenen Erhöhung auf 11,40 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von ca. 224 Euro gibt es momentan noch 5,08 % Dividendenrendite. Für Einkommensinvestoren kann das weiterhin attraktiv sein.

Ob dieser Wert attraktiv ist oder vielleicht auch nicht, hängt in erster Linie damit zusammen, wie man die weiteren Aussichten einschätzt. Aber es gibt auch einige fundamentale Kennzahlen, die wir uns ansehen sollten. Gemeint sind dabei nicht unbedingt KGV und Dividendenrendite, nein, sondern es existieren auch andere Indikatoren, die wir uns heute näher ansehen wollen.

Allianz-Aktie: Das KBV und die Eigenkapitalrendite!

Grundsätzlich gilt, dass die Allianz-Aktie für mich auch aus einem Value-Blickwinkel heraus fair bewertet erscheint. Ich habe des Öfteren auf das KGV von bereinigt ca. 11 hingewiesen. Aber auch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 1,1 bis 1,2 erscheint mir vergleichsweise moderat. Man könnte sagen: Wir erhalten die Aktie derzeit in etwa zum inneren Wert. Oder zum Eigenkapital.

Entscheidend ist in diesem Kontext dann auch die Eigenkapitalrendite. Im letzten Geschäftsjahr 2022 lag der Wert bei ca. 10,3 %. Das bedeutet, dass wir zwar einen leichten Aufschlag bezahlen. Aber die Rendite auf das Eigenkapital trotzdem im letzten Geschäftsjahr bei ca. 9 % gelegen haben dürfte. Für den Versicherer ist der Wert definitiv in Ordnung.

Bei der Allianz gilt weiterhin: Das Geschäftsjahr 2022 ist durch die Structured-Alpha-Fonds-Affäre und die Abwicklung weniger profitabel gewesen. Der eigentliche Richtwert liegt für diese Kennzahl bei 13 %. Mir zeigt das: Es können zweistellige Renditen auf das Eigenkapital und die Investoren möglich sein. Auch bei dieser Bewertung können zweistellige Renditen auf die Investoren warten.

Bei einer Gewinnrendite von 9 % pro Jahr und einer Eigenkapitalrendite von 13 % pro Jahr erkennen wir: Es existiert ein solides Renditepotenzial. 5 % Dividendenrendite sind voraussichtlich lediglich ein Teil der Gesamtrendite, die deutlich höher ausfallen kann. Zumindest, wenn der DAX-Versicherer weiterhin in etwa so profitabel ist wie zuletzt (oder wie er es bereinigt gewesen ist).

Steigende Zinsen und sich dadurch ergebende steigende Kapitalrenditen im Investmentsegment können sogar noch ein Ergebniskatalysator für die Allianz-Aktie sein. Besserung und Wachstum ist daher durchaus möglich für den DAX-Versicherer, und das bei einer moderaten Bewertung und einem soliden Renditeprofil.

Die Dividendenrendite im Querschnitt!

In den vergangenen zehn Jahren kam die Allianz-Aktie zudem auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,06 %. Das heißt, dass der heutige Wert noch leicht unterbewertet erscheint. Oder eben im Durchschnitt liegt. Entscheidend ist für mich, dass sich die Markt- und Zinsbedingungen jetzt jedoch verändern und sich daraus ein weiteres Wachstumspotenzial ergibt.

Deshalb ist die Allianz-Aktie für mich heute eine womöglich günstige Chance. Aber die kurz- bis mittelfristigen Aussichten sind der entscheidende Faktor. Wenn es der DAX-Versicherer zu 13 % Eigenkapitalrendite und Rekordergebnissen schafft, so erscheint die Aktie momentan zu preiswert. Ist sie das für dich …?!

