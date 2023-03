Hochtief-Tochter baut Batteriefabrik in USA

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief beteiligt sich am Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos in den USA. Das Projekt des japanischen Herstellers Panasonic Energy in De Soto im Bundesstaat Kansas hat ein Investitionsvolumen von vier Milliarden US-Dollar (3,8 Mrd Euro), wie der Essener Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Hochtief-Tochter Turner Construction baut demnach mit einem Partner die Großanlage, die 2025 die Produktion aufnehmen soll. In Deutschland hatte Hochtief zuletzt den Auftrag für ein Batteriewerk in Salzgitter erhalten./brd/DP/jha