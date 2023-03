Wall Street sieht rot | Anleihen rasieren Aktien | Salesforce up | Silvergate Capital am Ende?

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Solange wir keine Stabilisierung bei den Renditen der US-Staatsanleihen sehen, wird der Gegenwind auf der Aktienseite anhalten. Mit den Renditen 2-jähriger Staatsanleihen bei 4,9% signalisiert der Rentenmarkt die wachsende Furcht, dass die FED erneut zu wenig macht. Anders gesagt: Eine Anhebung um 50 und nicht 25 Basispunkte am 22. März würde vom Markt aktuell begrüßt werden. Dass sich der Dow Jones im Vergleich zum S&P 500 und Nasdaq heute besser halten kann, liegt einzig und allein an Salesforce. Da der Dow Jones ein Preisindex ist, bringt allein der Anstieg der Salesforce-Aktien dem Index rund 170-180 Punkte ein. Ansonsten sieht die Ertragsbild erneut überwiegend flau aus. Best Buy, Box, Snowflake und Splunk leiden unter den Aussichten. Im Einzelhandel profitieren die Aktien von American Eagle und Macy’s nach den Zahlen freundlich. Der Analystentag von Tesla wird an der Wall Street als enttäuschend beschrieben, mit der Aktie dementsprechend unter Druck. Trotz negativer geopolitischer Schlagzeilen tendieren chinesische Tech-Werte vorbörslich stabil. Morgan Stanley äußert sich positiv zu PDD, während die Bank America die Ziele für iQIYI anhebt.



00:00 - Intro

00:25 - Überblick

00:50 - Anleihen | Arbeitsmarkt

03:15 - Einkaufsmanager Index

05:30 - Verbraucherdaten aus Europa

07:05 - Fazit

08:25 - Einkaufsmanagerindex der Dienstleister | Rezessionsrisiko

11:15 - Tesla | ON Semiconductor | Lucid

13:15 - Star des Tages: Salesforce

16:20 - Ertragsfront gemischt | Silvergate Capital am Ende?

17:25 - Best Buy | Snowflake

19:00 - Weitere Ergebnisse (u.a. Macy’s, Okta)

21:25 - China: Aktien & Geopolitik

23:11 - Sanktionen gegen China?

26:00 - Zusammenfassung



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell