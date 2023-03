Widerstand: 15.500 15.650 Unterstützung: 15.305 15.150

Rückblick:

Nachdem die Käufer gestern erneut die Unterstützung um 15.200 Punkte verteidigen konnten haben die Bullen heute mit den starken US-Vorgaben im Rücken quasi freie Hand: Der Index startet mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und pirscht sich im Verlauf des Vormittags bis an die 15.500er Marke heran.

Ausblick:

Die Kursbewegung der vergangenen Wochen trägt zunehmend den Charakter einer bullischen Flaggenformation im 4-Stundenchart. Sollte diese Flagge gen Norden hin aufgelöst werden, wären neue Jahreshochs im Bereich 15.650 bis 15.800 Punkte nur eine Frage der Zeit.

Auf Grund der Tatsache, dass die Bären gestern ihre Chancen auf der Unterseite erneut verspielt haben, ist eine Bewegung auf neue Jahreshochs oberhalb von 15.650 Punkten das aktuell präferierte Szenario, so lange die Marke von 15.300 Punkten nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU03FP von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,96 (Stand: 03.03.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.918 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VX0KS8 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.03.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.001 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.