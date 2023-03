EQS-News: beaconsmind AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021/2022

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021/2022



03.03.2023 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



beaconsmind AG verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021/2022 Zürich, Schweiz – 3. März 2023 – Die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics, verschiebt die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021/2022 (01.07.2021 bis 30.06.2022) nochmals. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat mitgeteilt, dass der geplante Termin aufgrund der komplexen Umstellung des Rechnungslegungsstandards von Swiss GAAP auf IFRS, in deren Zuge mehr Zeit für die Prüfung benötigt wird als geplant, nicht eingehalten werden kann. beaconsmind und PwC arbeiten mit Hochdruck daran, den Prüfungsprozess abzuschließen. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2021/2022 ist zeitnah geplant. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

03.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com