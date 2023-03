Medtronic meldet Dividende für das vierte Quartal

Der Medizintechniker Medtronic plc (ISIN: IE00BTN1Y115, NYSE: MDT) gibt eine Quartalsdividende von 68 US-Cents bekannt. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. April 2023 (Record day: 24. März 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber eine Gesamtdividende von 2,72 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 82,26 US-Dollar (Stand: 2. März 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,31 Prozent. Im Mai 2022 wurde die Dividende das 45. Jahr in Folge angehoben (+ 8 Prozent).

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Lösungen für die Gesundheitsversorgung wie z B. Produkte für den Einsatz in der Kardiologie und Herzchirurgie oder auch Diabetes. Im Jahr 2014 gab Medtronic die Übernahme des Wettbewerbers Covidien bekannt. Der Firmensitz von Medtronic ist in Dublin. Der operative Hauptsitz des Unternehmens ist in Minneapolis. Der Umsatz lag im dritten Quartal (27. Januar) des Fiskaljahres 2023 bei 7,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,76 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Februar 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,48 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 5,84 Prozent im Plus (Stand: 2. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 109,18 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de