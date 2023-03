DAX-Dividenden 2033: Hier könnte es großes Potenzial geben!

Der DAX ist Deutschlands wichtigster Aktienindex und setzt sich aus den 40 größten Unternehmen des Landes zusammen. Er soll ein Abbild der örtlichen Wirtschaft geben. Viele Anleger schätzen ihn für seine Stabilität und seine starken Dividendenzahlungen.

Aber welche Aktien haben das größte Potenzial für Dividendenzahlungen im Jahr 2033? Nachfolgend möchte ich zwei Unternehmen vorstellen, die durch Wachstum überzeugen und für zukünftig höhere Dividenden stehen könnten. Konkret geht es um die beiden Unternehmen SAP (WKN: 716460) und Siemens (WKN: 723610).

SAP-Aktie: Erst Cloud, dann KI?

SAP ist ein weltweit führendes Unternehmen für Unternehmenssoftware und -lösungen. Es ist bekannt für seine ERP-Systeme, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsprozesse steuern und optimieren können. Hier sind die Walldorfer weltweiter Marktführer. Leider handelt es sich nicht mehr um den wachstumsstärksten Bereich des Technologiesektors.

Kein Problem, denn Europas zweitgrößtes Technologieunternehmen hat in den letzten Jahren eine starke Transformationsstrategie verfolgt und sich insbesondere auf boomende Cloud-Lösungen konzentriert.

Mit Erfolg: Dies hat dazu beigetragen, die Abhängigkeit von lizenzierten Softwarelösungen zu reduzieren und wiederkehrende Einkommen zu stärken. Der Schritt zurück zum Wachstum scheint zu gelingen.

Ein weiteres Potenzial für SAP ist der Markt für künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning. Die Walldorfer Softwareschmiede hat in diesem Bereich bereits einige Akquisitionen getätigt und arbeitet an Lösungen für Kunden, die ihre Prozesse durch KI verbessern möchten. Dies könnte ein wichtiger Wachstumstreiber für SAP in den nächsten Jahren sein.

Daran zeigt sich deutlich, dass das Geschäftsmodell von SAP durchaus wandelbar ist. Auch wenn man nicht immer die führende Rolle bei den Technologietrends einnimmt, so orientiert man sich stets an dem, was der Markt haben möchte.

Siemens-Aktie: Stetiger Wandel des Kerngeschäfts

Siemens ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrotechnik und Elektronik. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationen in den Bereichen Automatisierung, Energie und Medizintechnik. Die Münchner haben in den letzten Jahren ebenfalls eine überzeugende Transformationsstrategie umgesetzt und konzentrieren sich mittlerweile auf Digitalisierungslösungen.

Abgespalten wurden die Töchter Siemens Energy und Siemens Healthineers. Sie waren nicht die ersten Unternehmensteile, die von den Münchnern abgestoßen wurden.

Langfristig zeigt sich, das Siemens eine gute Brutkammer für Großunternehmen ist. So stammen auch Infineon und Osram aus der Unternehmensschmiede von Siemens. Alle Unternehmen zeichnet dabei eine gute Resilienz aus.

Ein wichtiger Wachstumstreiber für Siemens heute ist der Markt für die Industrie 4.0. Er bezieht sich auf die vierte industrielle Revolution. Sie ist durch die zunehmende Integration von Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik, das Internet der Dinge (IoT) und 3D-Druck in der Industrie gekennzeichnet.

Ziel ist es, die Effizienz und Produktivität der Produktionsprozesse durch die Nutzung von vernetzten Geräten und Systemen zu verbessern. Die Geräte und Maschinen sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren und automatisch zu interagieren, um die Produktionsprozesse zu optimieren.

Weitere Vorteile sind die Erhöhung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Produktion. Angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs im Industriebereich könnte dies eine echte Differenzierung darstellen.

Sowohl SAP als auch Siemens dürften aufgrund ihres Wachstumspotenzials vielversprechende Aktien sein. Ich bin durchaus optimistisch eingestellt, dass beide Unternehmen in den nächsten zehn Jahren höhere Dividenden zahlen werden als heute.

Ein Grund für meinen Optimismus ist, dass sie in den letzten Jahren eine starke Neuausrichtungsstrategie verfolgten und sich mittlerweile auf zukunftsträchtige Technologien konzentrieren. Dies könnte eine gute Grundlage für zukünftig neue Rekorddividenden sein.

Der Artikel DAX-Dividenden 2033: Hier könnte es großes Potenzial geben! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Siemens und SAP. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von SAP.

