DAX steigt über15.600 Punkte. Lufthansa hebt ab.

Der DAX® setzte die am Freitag gestartete Aufwärtsbewegung fort. Die Vorgaben aus den USA waren durchaus positiv und die Lage an den Anleihemärkten hat sich leicht entspannt. Heute Abend wird Fed-Chef Jerome Powell dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Möglicherweise können Powells Aussagen den Märkten weitere Impulse geben.

Die Deutsche Lufthansa profitierte von positiven Analystenkommentaren. SFC Energy konnte einen Großauftrag aus Indien einfahren. Software AG will die Dividende auf 5 Cents pro Aktie kürzen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden noch 76 Cents gezahlt. VW plant den Bau eines neuen Werks in den USA. Dort sollen die Modelle der neuen E-Automarke Scout vom Band fahren. Rheinmetall wird in den DAX® aufsteigen. Hensoldt und Jenoptik klettern in die zwei Liga. Die Umsetzung erfolgt in zwei Wochen am 20. März 2023.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.650/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 15.300/15.360/15.470/15.540/15.590 Punkte Der DAX® schwang sich bereits zu Handelsbeginn über die Marke von 15.600 Punkte und kletterte in der ersten Handelsstunde weiter nach oben. Allerdings läßt die Aufwärtsdynamik sichtlich nach. Die nächste Hürde liegt bei 15.650 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke kann der Index wieder in Richtung der 16.000 Punktemarke schielen. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.540 und 15.590 Punkten eine breite Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich könnten einige Bullen als Kaufgelegenheit nutzen. eine Stimmungswende dürfte jedoch frühestens unterhalb von 15.470 Punkten eintreten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 31.01.2023 – 06.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.03.2018 – 06.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Top Zins Garant Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® A2FHD9 * 1.025,00 24.03.2028 Chance auf Ertragszahlung von 42,50 EUR p.a.; 100% Kapitalschutz**

*Zeichnungsfrist bis 28.03.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** durch den Emittenten zum Laufzeitende; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.03.2023; 10:00 Uhr;

Faktorzertifikate Long auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 28,22 15 14.546,633259 15.065,948066 Open End DAX® HC4J55 23,91 25 14.962,141602 15.273,354147 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.03.2023; 10.00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HC3612 4,03 -15 16.616,949333 16.096,838819 Open End DAX® HC4J4X 7,64 -25 16.200,984138 15.889,925243 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.03.2023; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise Faktor-Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX steigt über15.600 Punkte. Lufthansa hebt ab. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).