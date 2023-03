dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.03.2023 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Software AG will deutlich weniger Dividende zahlen

DARMSTADT - Aktionäre der Software AG müssen sich für 2022 auf eine deutliche Dividenenkürzung einstellen. Nach einem Gewinneinbruch für das abgelaufene Geschäftsjahr will das Unternehmen lediglich fünf Cent je Aktie ausschütten - nach 76 Cent im Vorjahr. So belastete die anhaltende Transformation Ergebnis und den freien Mittelfluss (Cashflow), die das Unternehmen für die Dividendenberechnung heranzieht.

ROUNDUP 2/Gründertochter rückt an Huawei-Spitze auf: Was machen die USA?

PEKING - In der Spitze des chinesischen Telekomriesen Huawei steht eine politisch heikle Personalentscheidung an, die Auswirkungen auf das schwierige Verhältnis zu den USA haben könnte. Die einst ins Visier der US-Justiz geratene Tochter des Firmengründers, Finanzchefin Meng Wanzhou, soll zum 1. April erstmals den rotierenden Vorsitz des Konzerns übernehmen. Informierte Kreise berichteten der Deutschen Presse-Agentur in Peking, dass damit eine Nachfolgeregelung für den 78-jährigen Konzernchef Ren Zhengfei eingeleitet werden soll. Das Unternehmen selbst bestritt die Darstellung und betonte, dass es bei dem bewährten "kollektiven Führungsmodell" bleibe.

Unternehmensberatung Bain: Autobauer können Recycling verdoppeln

MÜNCHEN - Europas Autobauer könnten den Anteil von Recycling- Bauteilen und -Rohstoffen in ihrer Produktion nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain bis 2040 fast verdreifachen - von 23 auf 59 Prozent. "Allein dies würde die mit dem Materialeinsatz verbundenen CO2-Emissionen um 60 Prozent reduzieren", teilten die Branchenexperten am Montag in München mit.

ITB/ROUNDUP: Reisebranche optimistisch - Talsohle endgültig durchschritten

BERLIN - Comeback des Tourismus nach den harten Corona-Jahren: Die Nachfrage nach Zielen für die schönsten Wochen des Jahres zieht trotz der gestiegenen Inflation deutlich an. Die deutsche Reisewirtschaft sieht sich auf Kurs zum Rekordumsatz des Vor-Pandemie-Jahres 2019. Der Europa-Tourismus hofft auf mehr Reisende aus Übersee, die vor der Pandemie etwa ein Viertel der Gäste ausmachten. Urlauber müssen sich allerdings auf höhere Preise einstellen, Last-Minute-Schnäppchenjäger auf weniger Angebote.

Bieterwettbewerb im TIM: Staatliche Bank und Macquarie kontern KKR

ROM - Um das Festnetz- und Infrastruktursegment sowie die Unterseekabel-Tochter Sparkle der Telekomgesellschaft Telecom Italia (TIM) entbrennt ein Bieterwettstreit. Die staatliche italienische Förderbank Cassa Depositi e Prestiti hat laut einer Mitteilung vom Wochenende grünes Licht für eine Offerte für diese Geschäftsbereiche erhalten. Die Bank und das Investmenthaus Macquarie hätten sich entschlossen, ein Angebot des US-Investors KKR zu kontern, nachdem sie zuvor eine gemeinsame Offerte mit ihm erwogen hätten, berichte zudem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei entspreche das Angebot der italienischen Bank und von Macquarie mit insgesamt 20 Milliarden Euro dem von KKR, wobei der Baranteil höher sei. Das Gebot ist bei Ende März gültig./mis

SFC Energy erhält Millionenauftrag von indischem Verteidigungsministerium

BRUNNTHAL/MÜNCHEN - SFC Energy und sein Partner FC TecNrgy Pvt haben sich einen Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums für tragbare Brennstoffzellenlösungen gesichert. Der Auftragswert liege anfänglich bei mehr als 16 Millionen Euro, wie der Brennstoffzellenhersteller am Montag in Brunnthal bei München mitteilte. Der Auftrag umfasse die Lieferung von 450 tragbaren Methanol-Brennstoffzellensystemen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie die Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die SFC-Aktien stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund fünf Prozent.

Weitere Meldungen -Miele mit Rekordumsatz - Auslandsgeschäft boomt -'FT': Ehemaliger Credit-Suisse-Großaktionär Harris vollständig ausgestiegen -Stada profitiert von Krankheitswelle und starkem Russland-Geschäft -ROUNDUP: Mehr als 1500 Menschen schließen sich Musterklage gegen Eventim an -Lidl will Dutzende neue Filialen in Dänemark eröffnen -Roche erhält zwei Zulassungen: Lunsumio in der Schweiz und Krebstest in den USA -Initiative Agora hält Zulassungszahlen von E-Autos für zu gering

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stk