Zalando: Chartcheck vor den Quartalszahlen

Der Online-Modehändler kommt morgen mit seinem Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal. Wie ist die charttechnische Situation bei Zalando im Vorfeld der Zahlen einzustufen?

Bullische Konsolidierung vor den Zahlen

Der Kurs der Aktie kam im vergangenen Jahr unter gehörigen Verkaufsdruck und fiel zeitweise unter die 18 EUR-Marke. Das war der tiefste Stand seit 2014. Seit Ende September 2022 konnten sich die Zalando-Titel dann in einer beeindruckenden Erholungsrally wieder mehr als verdoppeln.

Diese Erholungsrally wurde in den vergangenen Wochen konsolidiert. Dabei setzte der DAX40-Wert an den EMA200 im Tageschart zurück. Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt war im 4. Quartal 2022 noch ein wichtiger Widerstand und fungiert nun als Unterstützung auf der Unterseite.

Fazit:

Die jüngste Konsolidierung zurück an den EMA200 im Tageschart trägt nach der Aufwärtsbewegung zuvor einen bullischen Charakter. So lange der Wert nun nicht wieder per Tagesschluss unter die Marke von 36,70 EUR abrutscht, wird für die kommenden Tage und Wochen ein erneuter Aufwärtsschubin den Bereich 47 bis 51 EUR präferiert.

Quelle: Tradingview

Disclaimer: Der Autor ist in den folgenden Werten investiert: Zalando