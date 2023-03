GNW-Adhoc: Novotech-Team besucht BIO Europe zur Erläuterung der Vorteile einer Expansion der globalen Geschäftstätigkeit

^SINGAPUR, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, im asiatisch-pazifischen Raum ansässige Biotech-Auftragsforschungsinstitut (CRO), wird auf der BIO Europe (20.-22. März 2023) mit Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium zusammentreffen und die Vorteile der kürzlich erfolgten Expansion von Novotech in Europa vorstellen. Novotech gab bei JPMorgan dieses Jahr die Übernahme von EastHORN bekannt, einem europäischen CRO mit klinischer, medizinischer und regulatorischer Expertise an mehreren strategisch wichtigen Standorten auf dem Kontinent. EastHORN, das seine Marke beibehält, ist jetzt ein Novotech-Unternehmen und wird in die Systeme und Prozesse von Novotech integriert, sodass die Kunden von der Zusammenarbeit mit nur einem CRO weltweit profitieren. Die Übernahme ist Teil des globalen Expansionsprogramms von Novotech. EastHORN wurde 2004 gegründet und hat über 250 Mitarbeiter. Die Übernahme von EastHORN bedeutet, dass Kunden aus der Biotechnologiebranche in ganz Europa und den USA Zugang zum einzigartigen und beispiellosen Angebot an CRO-Dienstleistungen von Novotech für die frühe bis späte Phase haben. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem asiatisch-pazifischen Raum, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die beschleunigte Durchführung hochwertiger klinischer Studien erworben hat. Dr. John Moller, CEO von Novotech, sagte: ?Diese Übernahme ist ein strategischer Schritt, um unsere CRO-Aktivitäten weiter auszubauen und unseren Kunden aus der Biotechnologiebranche innerhalb der Länder des asiatisch-pazifischen Raums, Nordamerikas und Europas in Bezug auf ihre globalen Arzneimittelentwicklungsprogramme mit Expertise zu unterstützen. Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen und teilen eine Kultur der klinischen Exzellenz in der biotechnologischen Arzneimittelentwicklung. Die Kunden können nun auf unsere außergewöhnliche europäische Infrastruktur, unser lokales Wissen, unsere Beziehungen zu Prüfzentren und unseren Zugang zu verschiedenen Patientengruppen zugreifen." Novotech hat jahrzehntelange Erfahrung in der biotechnologischen Arzneimittelentwicklung, verfügt über etablierte Beziehungen zu Prüfzentren und Studienärzten, Zugang zu großen Patientenpopulationen und verfolgt einen Projektmanagementansatz, der sich auf Problemlösung, Eigenverantwortung und Flexibilität konzentriert. Konsequente Investitionen in fortschrittliche Schulungen und Technologien sorgen für eine außergewöhnliche Full-Service-CRO- Lösung im Bereich der Biotechnologie. Novotech wurde vor Kurzem mit bedeutenden CRO-Auszeichnungen gewürdigt, darunter die Auszeichnung ?Asia-Pacific Biotech CRO of the Year" von Frost & Sullivan, die Einstufung als eines der 10 besten CROs unter den weltweit führenden CROs, die Nominierung als Finalist bei den renommierten Scrip Awards und die Verleihung des Gene & Cell Therapy Excellence Award. Im asiatisch-pazifischen Raum hat Novotech mehr als 50 Leading Site Partnership- Vereinbarungen mit bedeutenden medizinischen Forschungseinrichtungen geschlossen, die den Sponsoren exklusive Vorteile bieten. Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech-cro.com/) Novotech ist das führende CRO im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch- pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 33 Niederlassungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter https://novotech-cro.com/contact °