EQS-Adhoc: Smartbroker Holding aktualisiert Umfang der erwarteten außerordentlichen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Smartbroker 2.0

Smartbroker Holding aktualisiert Umfang der erwarteten außerordentlichen Abschreibungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Smartbroker 2.0 Mit Ad hoc-Mitteilung vom 5. Dezember 2022 hat die Smartbroker Holding AG („Gesellschaft“) mitgeteilt, dass die neue Version ihres Online-Brokers, Smartbroker 2.0, in Kooperation mit der Baader Bank betrieben werden soll. Dabei ergab sich die Notwendigkeit von Anpassungen im Aufbau der Plattform, die Sonderabschreibungen nach sich zog. Im fortschreitenden Projektverlauf haben sich nach Durchsicht nunmehr sämtlicher Plattformteile weitere Konkretisierungen zur notwendigen technischen Ausgestaltung ergeben. Vor diesem Hintergrund erwartet die Gesellschaft nunmehr einmalige, nicht barmittel-wirksam werdende Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von insgesamt ca. € 13 Mio. Die Sonderabschreibungen betreffen im Wesentlichen externe Dienstleister, die sämtlich nicht mehr an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender 09.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

