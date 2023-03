1 Top-Aktie unter 10 Euro

Eine Top-Aktie unter 10 Euro: Smarte Investoren sollten immer skeptisch sein, was eine solche Schlagzeile angeht. Für gewöhnlich gibt es Gründe, warum selbst der Aktienkurs auf einem so niedrigen Niveau notiert. Trotzdem kann es manchmal gute Gründe geben, zu investieren.

Womöglich eine hohe Dividende oder auch eine Turnaround-Chance. Selbst eine stabile operative Performance und ein solides Renditeprofil können solche Gründe sein.

Ich habe mir heute die Aktie des Hamborner REIT (WKN: A3H233) als mögliche Top-Aktie ausgesucht. Mit einem Aktienkurs von derzeit 7,29 Euro gehören die Anteilsscheine definitiv dazu. Aber smarte Investoren sollten sich stets fragen, was sie im Gegenzug für den niedrigen Kaufkurs denn überhaupt erhalten.

Hamborner REIT: Top-Aktie unter 10 Euro?!

Der Name Hamborner REIT macht aus der Aktie selbst kein Geheimnis: Es handelt sich um einen Real Estate Investment Trust, der sogar aus Deutschland kommt und hier ein vergleichsweise kleines Portfolio von verschiedenen Immobilien hat. Im Fokus liegen primär Gewerbeimmobilien mit ca. 38 Einheiten sowie Bürogebäude mit 28 Einheiten. Klein, aber fein, könnte man sagen. Das passt möglicherweise auch zum Profil einer Top-Aktie unter 10 Euro.

Entscheidend ist für mich, dass die Bilanz des Hamborner REIT noch im Rahmen liegt. Derzeit stehen fast eine halbe Milliarde Euro Eigenkapital rund 700 Mio. Euro Fremdmittel gegenüber. Wobei die kurzfristigen Schulden mit 160 Mio. Euro vergleichsweise moderat erscheinen. Das lässt in Zeiten steigender Zinsen Luft zum Durchatmen. Oder auch ausreichende Zeit, um gegebenenfalls die Bilanz zu verbessern.

Gleichzeitig ist der Hamborner REIT als Top-Aktie unter 10 Euro solide und ertragsstark. Das Immobilienportfolio hat im Geschäftsjahr 2022 Funds from Operations in Höhe von 51 Mio. Euro generiert. Es bräuchte also ca. 14 Jahre, um die Schulden zurückzuzahlen. Keine Frage: Ein langer Zeitraum. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir uns bei dieser Aktie im Immobilien-Kontext bewegen.

Mit den 51 Mio. Funds from Operations oder 0,63 Euro je Aktie sollen 0,47 Euro Dividende ausgezahlt werden. Nicht nur, dass es gegenwärtig ca. 6,44 % Dividendenrendite gibt. Nein, sondern das Ausschüttungsverhältnis ist mit 75 % vergleichsweise moderat. Die übrigen finanziellen Mittel können zum Beispiel zur Verbesserung der bilanziellen Situation verwendet werden. Steigende Zinsen haben zu einer Belastung geführt, keine Frage. Aber ich wittere bei dieser möglichen Top-Aktie unter 10 Euro ein gutes Fundament für solide Renditen.

Keine Aktie, die einen schnell reich macht!

Trotzdem sollten smarte Investoren mit dem richtigen Augenmaß investieren. Der Hamborner REIT als mögliche Top-Aktie unter 10 Euro gehört eher in die Kategorie moderates Turnaround-Potenzial und solide Dividende. Schnell reich dürfte man mit diesem Real Estate Investment Trust und der Dividendenaktie nicht werden. Wer sich daran nicht stört, der kann durchaus einen näheren Blick riskieren.

Vincent besitzt Aktien des Hamborner REIT. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

