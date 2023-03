IRW-News: First Hydrogen Corp. : Ballard Power testet leichtes Nutzfahrzeug von First Hydrogen

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : Ballard Power testet leichtes Nutzfahrzeug von First Hydrogen

Vancouver, B.C., 13. März 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) begrüßte Ballard Power Systems (Ballard) zur Testfahrt seines emissionsfreien leichten Nutzfahrzeugs (LCV) der ersten Generation im technischen Zentrum von AVL Powertrain in Basildon (Vereinigtes Königreich). Ballard hat mit First Hydrogen zusammengearbeitet, um diese wasserstoffbetriebenen LCVs - die ersten ihrer Art - zu entwickeln. Die beiden Fahrzeuge der Generation I nutzen Ballards neuesten LCS-Brennstoffzellenstack in Kombination mit der firmeneigenen Technologie von First Hydrogen.

Die Fahrzeuge von First Hydrogen sollen bei großen Fuhrparkbetreibern eingesetzt werden, die sich bereits für die Erprobung der wasserstoffbetriebenen emissionsfreien LCVs angemeldet haben. Einer der größten Fuhrparkbetreiber im Vereinigten Königreich wird in Kürze mit den Probefahrten beginnen. Insgesamt haben sich 15 große Fuhrparkbetreiber im Rahmen des britischen Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) zur Teilnahme angemeldet. Die Probefahrten geben kommerziellen Betreibern aus einer Reihe von Sektoren - darunter Lebensmittel- und Expresslieferungen, Versorgungsunternehmen und Pannenhilfe - die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen neben ihren bestehenden Flotten zu testen und verschiedene Technologien zu vergleichen.

Die Fahrzeuge der Generation I dienen als Konzeptnachweis und ermöglichen Fuhrparkbetreibern, Betankungsdiensten und potenziellen Kunden, Brennstoffzellenfahrzeuge unter realen Bedingungen zu erproben. Die LCVs werden derzeit einer Fahrzeugbewertung und Fahrleistungserfassung unterzogen, um die Effizienz der Fahrzeuge zu optimieren. Anhand der erhobenen Daten wird First Hydrogen den Kraftstoffverbrauch und die Fahrzeugreichweite unter verschiedenen Fahrbedingungen genauer berechnen können, was in die zukünftige Fahrzeugentwicklung einfließen wird.

Mit den Ergebnissen kann das Unternehmen insbesondere auch potenziellen Kunden Daten zu den Gesamtbetriebskosten zur Verfügung stellen. Die LCS-Brennstoffzellenstack-Technologie von Ballard wurde aufgrund ihrer Spitzenleistung und Lebensdauer ausgewählt, wodurch die Gesamtbetriebskosten weiter optimiert werden und die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge finanziell wettbewerbsfähig gemacht wird. Zur Unterstützung der Netto-Null-Ziele entwickelt First Hydrogen außerdem eine umfassende Hydrogen-as-a-Service-Lösung (Wasserstoff als ein Service) und will Fuhrparks so mit grünem Wasserstoff, Flottennachbetreuung und emissionsfreien Fahrzeugen versorgen.

Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 751,86 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2022-2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen. First Hydrogen führt den Wandel im LCV-Sektor mit funktionalen, sauberen Flottenlösungen an, um dem Bedarf des Marktes im Hinblick auf die Erreichung von Emissionszielen gerecht zu werden und von einer Verbesserung der emissionsfreien Infrastruktur zu profitieren.

David Mucciacciaro, CCO von Ballard Power Systems sagt dazu: Es war uns eine echte Freude, das LCV von First Hydrogen hautnah zu erleben und zu sehen, wie sich unsere führende Brennstoffzellentechnologie bei ihrem Einsatz in einem leichten Nutzfahrzeug auf der Straße schlägt. Unsere Pläne, die Brennstoffzellenproduktion von Ballard zu erweitern, werden angesichts der anhaltenden Investitionen und des regen Interesses von Kunden eine Ausweitung des Brennstoffzellenmarktes ermöglichen.

Robert Campbell, CEO von First Hydrogen Energy, fügt hinzu: Unsere enge Zusammenarbeit mit Ballard hat bei der Entwicklung der ersten Generation von emissionsfreien LCVs von First Hydrogen eine entscheidende Rolle gespielt. Dies war der erste Besuch von Ballard, um die Transporter zu erleben, und es war uns ein großes Anliegen, dass sein Team die Fahrzeuge in Aktion sieht, bevor sie in den kommenden Wochen unser wichtiges Flottenerprobungsprogramm durchlaufen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. plant und konstruiert das Unternehmen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Demonstrationsfahrzeuge für leichte Nutzfahrzeuge (LCV) mit einer Reichweite von über 500 Kilometern. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Gelegenheiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff in dem Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman und Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69608

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69608&tr=1

