Mosaic kündigt Dividende an

Der US-Düngemittelhersteller Mosaic Company (ISIN: US61945C1036, NYSE: MOS) wird am 15. Juni 2023 (Record day: 1. Juni 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten.

Mitte Dezember 2022 wurde die reguläre Dividende im Vergleich zum letzten Quartal (0,15 US-Dollar) um knapp 33 Prozent auf 0,20 US-Dollar erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar als reguläre Dividende ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 49,08 US-Dollar (Stand: 10. März 2023) bei 1,63 Prozent.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 4,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,84 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 523,2 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 664,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 22. Februar 2023 mitgeteilt wurde. Mosaic mit Sitz in Plymouth, Minnesota entstand im Oktober 2004 durch die Fusion von IMC Global mit dem Düngergeschäft von Cargill und beschäftigt heute über 13.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,88 Prozent im Plus (Stand: 10. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 16,51 Mrd. US-Dollar.

