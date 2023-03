Pfizer übernimmt Krebsspezialisten für 43 Milliarden Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Pfizer plant eine der größten Übernahmen in der Pharmabranche seit Jahren.

Für rund 43 Milliarden Dollar will Pfizer das Biotechunternehmen Seagen kaufen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Pfizer könnte damit sein Angebot an Krebsmedikamenten verstärken. Die Aktionäre von Seagen sollen 229 Dollar je Aktie erhalten - ein Aufschlag von fast einem Drittel zum Schlusskurs am Freitag. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten den Deal, der bis spätestens Anfang 2024 abgeschlossen sein soll, bereits zugestimmt.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser.)