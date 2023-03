SEAGEN - Übernahme durch Pfizer! stock3 PLUS-Idee explodiert!

Seagen Inc. - WKN: A2QFAQ - ISIN: US81181C1045 - Kurs: 172,610 $ (Nasdaq)

Bereits im August 2022 wurde das Biotech-Unternehmen Seagen als Übernahmekandidat gehandelt. Damals war Merck & Co. noch als Interessent genannt worden, sprang aber schlussendlich doch noch ab. Ende Februar griff ich das Thema aber noch einmal in einem PLUS-Artikel auf. Denn als neuer Interessent wurde plötzlich Pfizer herumgereicht. Wie sich nun herausstellt, war dieser Hinweis Gold wert.

Für 43 Mrd. USD möchte Pfizer Seagen übernehmen, was 229 USD je Aktie bedeutet. Der Deal soll komplett in Cash bezahlt werden. Damit liegt der Übernahmepreis über dem bisherigen Rekordhoch der Aktie von 213,94 USD. Die Finanzierung will Pfizer durch neue Schulden finanzieren. Allein 31 Mrd. USD neue Langfristschulden sollen aufgenommen werden. Seagen erwartet für 2023 einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD, womit Pfizer das 20-Fache des Umsatzes bezahlt, ein durchaus stolzer Preis. Das Pfizer-Management hofft, dass die Umsätze von Seagen bis 2023 auf rund 10 Mrd. USD steigen werden. Seagen ist stark im Onkologiebereich aufgestellt. Wichtigster Wachstumstreiber ist Padcev, ein Medikament zur Behandlung von fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom.

Der Abschluss der Transaktion wird Ende 2023/Anfang 2024 erwartet.

Fazit: Bis zum Übernahmepreis von 229 USD ist noch etwas Luft. Daher kann der Biotech-Titel gehalten werden. Wer sein Kapital dagegen nicht länger binden möchte und nach dem Kursrutsch an den Börsen interessantere Alternativen ausfindig gemacht hat, verkauft.

Seagen-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)