Société Générale mit geringsten Abschlägen

Schon in der abgelaufenen Handelswoche erlitten US-Börsen nach Bekanntwerden des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank deutliche Abschläge, in Europa wurde dieses Problem viel zu lange ignoriert, was auch die hohen Kursstände der Indizes angezeigt haben. Nun ist der Knoten geplatzt, zu Beginn dieser Handelswoche brachen die Barometer entsprechend ein, besonders hart traf es hierbei die Bankenbranche. Die Société Générale konnte sich dem Druck ebenfalls nicht entziehen und musste unter das wichtige Unterstützungsniveau von rund 26,00 Euro unmittelbar auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 24,61 Euro zurücksetzen. Dadurch hält sich die Aktie erneut in ihrer Handelsspanne aus 2022 auf, der zuvor etablierte Ausbruch aus dieser Handelsspanne und damit einem möglichen Boden ist vorerst gescheitert.

Verluste intraday verringert

Trotzdem sollte das Ereignis derzeit nicht allzu sehr überbewertet werden, laut Aussagen der Fed sind die Einlagen der Kunden so weit sicher, allerdings hat der Zusammenbruch der SVB dennoch einen faden Beigeschmack. Sollte das Vertrauen dennoch bald wieder zurückkehren und die Aktie über 26,00 Euro zulegen können, könnte ein bärisches Szenario in letzter Sekunde noch abgewendet werden und würde den Weg in Richtung der Jahreshochs bei 28,38 Euro freimachen. Aber erst darüber dürfte wieder größerer Optimismus zurückkehren und womöglich Kursgewinne an 30,18 Euro ermöglichen. Ein Tagesschlusskurs unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts von 24,61 Euro würde unweigerlich zu weiteren Abschlägen führen, hierbei müssten sich Investoren auf Verluste auf 23,46 und womöglich noch 22,11 Euro einstellen. Vorerst sollte sich die Lage aber erst einmal beruhigen, um die nächsten Schritte sorgfältig vorzubereiten.