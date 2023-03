Amazon.com: Das Ende der Durststrecke naht

Werbung

Anteil der Drittpartnerumsätze auf Rekordniveau

Verbraucher werden in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit vorsichtiger und überlegen lieber einmal mehr, wie sie ihr Geld ausgeben wollen. Beim E-Commerce-Riesen Amazon wird jedoch auch in diesen schwierigen Zeiten aufgrund der Angebote, der schnellen Lieferung und der großen Auswahl durch fast 2 Millionen Drittanbieter eingekauft. Der Anteil dieser Partner lag zuletzt mit 59 % sogar auf einem Rekordniveau. Diese nutzten weiterhin Amazons Werbemöglichkeiten, um Kunden in der stets wettbewerbsintensiven Weihnachtszeit zu erreichen. Amazon konnte im 4. Quartal seine Werbeeinnahmen im Jahresvergleich ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen um 23 % steigern. Daher blickte das Unternehmen zuletzt auch auf eine zufriedenstellende Weihnachtssaison zurück. Auch die Prime-Mitgliedschaft wird trotz der Preiserhöhungen weiter gut angenommen. Amazon investiert derzeit hohe Summen in sein wachsendes Unterhaltungsangebot. Insgesamt investierte Amazon im Jahr 2022 rund 7 Mrd. USD in Amazon Originals, Livesport und lizenzierte Videoinhalte von Drittanbietern, die in Prime enthalten sind. Ein Jahr zuvor waren es noch etwa 5 Mrd. USD. Die Investitionen lohnen sich. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht war die meistgesehene Amazon-Originalserie in allen Regionen der Welt. Sie erreichte über 100 Millionen Zuschauer und führte zu mehr Prime-Anmeldungen weltweit während des Startzeitraums als jeder andere Prime-Videoinhalt zuvor.

Das AWS-Cloudgeschäft schwächt sich ab, die Neukunden-Pipeline bleibt robust

Viele Unternehmen setzten derweil ihre jahrzehntelange Verlagerung in die Cloud fort. Dabei loten die Kunden zusammen mit den Teams von Amazon Web Services (AWS) Möglichkeiten zur Kostensenkung und Optimierung aus. Dies führte im 4. Quartal zu einem Anstieg des AWS-Nettoumsatzes von 20 %. Der annualisierte Umsatz liegt jetzt bereits bei über 85 Mrd. USD. Allerdings verlangsamten sich die Wachstumsraten seit Mitte des 3. Quartals 2022. Dies ist die Reaktion der Unternehmen auf die schwierigen makroökonomischen Bedingungen. Ein wichtiger Hauptvorteil der Cloud im Vergleich zur Verwaltung eines eigenen Rechenzentrums ist die Möglichkeit, große Nachfrageschwankungen zu bewältigen und die Kosten relativ schnell zu optimieren. Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wird diese Möglichkeit genutzt. Diese Optimierungsbemühungen sollten sich noch fortsetzen. Im ersten Monat des Jahres lag das AWS-Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr im mittleren Zehnerbereich. Laut Managementaussagen ist die Neukunden-Pipeline allerdings nach wie vor gesund.

Moderates Bewertungsniveau bietet Chancen

Im 4. Quartal belief sich der weltweite Nettoumsatz auf 149,2 Mrd. USD, was ohne Berücksichtigung der negativen Wechselkurse in Höhe von ca. 360 Basispunkten, einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Abfindungen für Mitarbeiter in Höhe von 640 Mio. USD sorgten im 4. Quartal allerdings für Gegenwind beim Betriebsergebnis, das im 4. Quartal 2,7 Mrd. USD erreichte. Der Onlineversandhändler hatte im November angekündigt, rund 10.000 Stellen zu streichen. Im Januar wurde allerdings deutlich, dass sich der Stellenabbau auf mehr als 18.000 Arbeitsplätze belaufen wird. Ohne diese Kosten und die Aufwendungen für Wertminderungen auf Sachanlagen sowie Änderungen im Zusammenhang mit Verbindlichkeiten wäre das Betriebsergebnis mit 5,4 Mrd. USD doppelt so hoch ausgefallen. Auch der Bewertungsverlust der Beteiligung an Rivian Automotive in Höhe von 2,3 Mrd. USD setzte dem Unternehmen zu. Amazon richtet jetzt verstärkt den Blick auf die Kostenseite. Die eingesparten Kosten durch die Entlassungen sollten in den nächsten Quartalen spürbar werden. Amazon steigerte zuletzt auch die Effizienz im Transportnetzwerk: Prozess- und Technologieverbesserungen führten zu einer höheren Produktivität von Amazon Logistics und verbesserten Auslastungsraten im Transportbereich. Die Aktie ist mittlerweile zurück auf den Niveaus in der Coronapandemie. Auf Basis der Factset-Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr bei rund 61, dabei soll der Gewinn je Aktie bei 1,52 USD landen und im kommenden Jahr um rund 70 % auf 2,57 USD zulegen. 2025 sollen es dann schon 3,77 USD sein. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis wirkt mit rund 1,7 wieder moderat. Die Aktie sollte nun den Boden ausbilden. Dies ermöglicht ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Stand: 16.03.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion