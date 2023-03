ANALYSE-FLASH: Credit Suisse hebt Deutsche Börse auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 190 auf 200 Euro angehoben. Analystin Haley Tam stockte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch ihre Ergebnisschätzungen aufgrund höherer Erträge im Derivatehandel auf. Mit ihrer Empfehlung setzt sie darauf, dass die hohe Volatilität den Markt länger beschäftigen wird als bisher erwartet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 04:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

