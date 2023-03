CropEnergies erhöht nach Ergebnissprung Dividende

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Biosprithersteller Cropenergies will seinen Aktionären nach einem Rekordergebnis eine höhere Dividende zahlen. Ausgeschüttet werden sollen 60 Cent je Aktie, das sind 15 Cent mehr als im Vorjahr, wie die Südzucker -Tochter am Donnerstag in Mannheim mitteilte.

Im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 profitierte das Unternehmen von hohen Ethanolerlösen insbesondere in der ersten Jahreshälfte sowie Preissicherungsgeschäften für Rohstoffe und Energie. Der Umsatz erhöhte sich vorläufigen Zahlen zufolge von knapp 1,1 Milliarden auf fast 1,5 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis stieg von 127 Millionen auf rund 249 Millionen Euro. Dies sei das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte, betonte CropEnergies. Die Aktie dämmte ihre Verluste nach den Nachrichten ein und lagen kurz vor Handelsschluss noch 0,35 Prozent im Minus.

Der vollständige Bericht für 2022/23 soll am 24. Mai veröffentlicht werden./nas/jha/