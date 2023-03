0,70% Plus bei At&S

At&S wurde heute vermehrt gehandelt; der Aktienkurs bewegte sich nach oben.

Für die At&S-Aktie ging es am heutigen Freitag um 0,20 € nach oben. Zu ihrem Preis bei Börseneröffnung von 29,30 € legte sie solid 0,70%e zu, um bei 28,90 € zu schließen.

Heute ging es mit eine Lücke nach oben direkt in den Handel. Diese Lücke wurde auch über den Tag nicht mehr geschlossen, der Kurs fiel nie unter den Höchstkurs von gestern.

Während sich auch der heutige Börsentag durchaus sehen lassen konnte, kam er doch nicht an den Riesenzugewinn des Vortages mit seinen 8,51% heran.

Trotz zweier erfreulicher Börsentage bleibt festzuhalten, dass der Preis bei At&S am Vortag mit 26,15 € den tiefsten Stand der letzten 12 Monate verzeichnen musste. Auch das heutige Plus ändert am längerfristigen Abwärtstrend nichts: Innerhalb von 12 Monaten ging es für die At&S-Aktie um dramatische -37,45% abwärts.