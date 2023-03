FedEx: Aktie marschiert los

Der Paketzusteller FedEx hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Der Quartalsbericht fiel zunächst gemischt aus. Der Umsatz sank demnach im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von 23,6 auf 22,2 Mrd. US-Dollar und somit unter die Analystenprognose von 22,7 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 3,41 US-Dollar dagegen die Konsensschätzung von 2,73 Dollar. Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich aber deutlich von 1,11 Mrd. auf 771 Mio. US-Dollar. Die angekündigten Kostensenkungsprogramme scheinen aber bereits zu wirken und erlaubte es dem Vorstand die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 entsprechend positiv anzupassen.

Nachbörslich um 12 % gestiegen

Ein Blick auf den Chartverlauf seit Sommer 2021 zeigt die FedEx-Aktie fortwährend in einem intakten Abwärtstrend, allerdings notierte das Wertpapier bereits in den letzten Wochen an der oberen Begrenzung und versuchte einen Ausbruch darüber zu vollziehen. Mithilfe der aktuellen Nachrichtenlage könnte dies jetzt auch gelingen, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 215,00 US-Dollar könnte den entscheidenden Impuls in Richtung einer mittelfristigen Trendwende liefern und darüber Aufwärtspotenzial zunächst an 223,46 und 239,60 US-Dollar freisetzen. Eine überschießende Welle könnte sogar an 248,76 US-Dollar heranreichen, ehe anschließend ein regelkonformer Pullback zurück auf den Abwärtstrend startet. Ein Rückfall unter 191,15 US-Dollar würde dagegen erneut die Unterstützung um 179,78 US-Dollar in den Fokus rücken lassen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte nämlich den jungen Aufwärtstrend bestehend seit Ende September letzten Jahres zu Fall bringen.