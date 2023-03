Schwach in den Tag | Regionalbanken schwach | FedEx im Fokus

Trotz der dramatischen Schlagzeilen und hohen Volatilität bei den Banken, konnte der S&P 500 seit Wochenanfang bisher rund 2,6% zulegen, mit dem Nasdaq über 5% im Plus. Es sind vor allem die Big Tech-Aktien, die die Wall Street stabil gehalten haben. Bis sich die Gemüter final beruhigen, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Von meinen Kontakten an der Wall Street ist vor allem ein Satz zu hören: „Das ist erst die Spitze des Eisbergs“. Nach einem ersten Bounce bei den Banken, rücken die vielen Herausforderungen des Sektors in den Vordergrund. Mehr Regulatorik, reduzierte Flexibilität bei den Dividenden und Aktienrückkäufen, und Gegenwind auf der Ertragsseite. Mittelfristig sind die Aktien der Branche uninteressant. Dieses Wochenende, könnte so manchen Merger bei Regionalbanken bringen. Die schwachen REITS zeigen, dass die Sorge vor möglichen Kreditschieflagen und Dividendenstreichungen in den Fokus rücken. Mit der FED-Sitzung am Mittwoch, und dem Treffen zwischen Xi und Putin von Montag bis Mittwoch, dürfte Zurückhaltung dominieren. Freundlich tendieren die Aktien von FedEx. Dank aggressiver Einsparungen konnten die Ertragsziele geschlagen werden. Die Aussichten werden außerdem angehoben. NVIDIA wird von der Citi zum Kauf empfohlen. Warner Brothers Discovery wird bei Wells Fargo empfohlen.



00:00 - Intro

00:24 - Überblick

02:04 - Mittelfristiger Trend | Notenbanktagung

03:55 - Bilanz der US-Notenbank

05:12 - Auf diesen Faktor wird man achten!

06:20 - Spitze des Eisbergs

08:33 - Umfeld nicht wie Finanzkrise 2008

09:35 - Regionalbanken schwach

12:15 - REITS stark abgestraft

14:45 - Weitere Meldungen | Ausblick

16:55 - Geopolitik: Treffen Xi & Putin

18:08 - FedEx | US Steel

20:05 - TikTok

21:45 - Analystenkommentare (u.a. Nvidia, Adobe, Pfizer)

23:13 - Keine Closing Bell



