WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 30. März:

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Geschäftsbericht 15:00 SWE: Electrolux, Capital Markets Day DEU: Deutsche Börse Indexänderungen DAX rein Rheinmetall / raus FMC MDAX rein Jenoptik, Hensoldt, FMC / raus Rheinmetall, Software, Verbio TECDAX rein Eckert & Ziegler / raus Varta SDAX rein Software, Verbio, Wüstenrot & Württembergische / raus Cropenergies, Hensoldt, Jenoptik TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/23 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 01/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 02/23 10:00 POL: Industrieproduktion 02/23 11:00 EUR: Handelsbilanz 01/23 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Thema «Mensch und Maschine - Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz» 11:00 POL/DEU: Polnischer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hält Rede zur Zukunft Europas an Uni Heidelberg 11:00 DEU: Eröffnung des neuen DHL-Paketzentrums mit Teilnahme von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Mit der Anbindung an das bestehende Paketzentrum entsteht der deutschlandweit größte Standort für Paketbearbeitung der Deutsche Post DHL. 15:00 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Schadensersatz gegen Google wegen Online-Preisvergleichsdienst 18:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist Gast beim Ständehaus Treff der «Rheinischen Post» (RP) EUR: Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments im Gespräch mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping reist nach Russland (bis 22.3.23) BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: RWE, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Amadeus Fire, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:30 DEU: Hella, Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 DEU: Otto-Einzelgesellschaft, Jahres-Pk, Hamburg 10:00 DEU: Versicherungsgruppe Alte Leipziger Hallische (ALH), Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Jahres-Pk, Frankfurt 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen 21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/22 und Jahr 2022 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 0/23 08:00 CHE: Im- und Exporte 02/23 09:00 CHE: KOF Frühjahrsausblick Wirtschaft 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 02/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/23 11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 03/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 03/23 15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/23 21:30 USA: API-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE LUX: EuGH-Urteil zu Thermofenster - Nutzungsanrechnung BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel CHE: BIS Innovation Summit 2023 "Technological innovation in an age of uncertainty" CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Russland (bis 22.3.23) HINWEIS: JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert) 07:25 CHE: SNB, Geschäftsbericht 08:00 DEU: New Work, Geschäftsbericht 09:00 DEU:Bosch Power Tools, Jahres-Pk, Leinfelden-Echterdingen 09:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Amsterdam TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hensoldt AG, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/23 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q4/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/23 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 19:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Online-Präsentation Fraunhofer IAO und EnBW präsentieren Studienergebnisse zum Schnellladen von Elektro-Fahrzeugen in der Stadt, Karlsruhe/Stuttgart 09:30 DEU: Konferenz «The ECB and Its Watchers» u. a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (9.30), EZB-Chefvolkswirt Lane (10.30), Frankfurt 10:00 DEU: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht aktualisierte Konjunkturprognose für 2023/2024 CHN/RUS: Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Russland (letzter Tag) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen 07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (11.00 Call) 07:00 DEU: Hornbach, Trading Statement 2022 07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Nemetschek, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Krones, Geschäftsbericht 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen 07:30 DEU: Befesa, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Scout24, Geschäftsbericht 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PVA TePla, Jahreszahlen 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Accenture, Q2-Zahlen 09:30 DEU: VW-Nutzfahrzeuge, Bilanz-Pk 2022 und Ausblick 2023, Hannover 10:00 DEU: B. Braun SE, Bilanz-Pk, Melsungen 10:00 DEU: Agravis, Jahreszaheln 10:00 DEU: KSB SE, Bilanz-Pk, Frankenthal 10:00 DEU: Porsche SE, Bilanz-Pk 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung, Zürich 10:30 CHE: Givaudan, Hauptversammlung, Genf 11:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 LUX: Suse, Hauptversammlung, Luxemburg 18:00 ITA: Pirelli, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: HelloFresh, Capital Markets Day DEU: SGL Carbon, Geschäftsbericht DEU: Befesa, Geschäftsbericht DEU. Indus Holding, Geschäftsbericht DEU: Patrizia , Geschäftsbericht DEU: Fresenius, Geschäftsbericht GBR: Zeal Network, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: E-Autos und Verbrenner: Außenhandel, Produktion, Umsätze der Automobilindustrie, Jahr 2022 09:30 CHE: SNB Zinsentscheid 10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/22 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: CFNA-Index 02/23 15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 02/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU/DNK: Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Grüne) reist nach Kopenhagen, Berlin/Kopenhagen BEL: EU-Gipfel 1. Tag, Brüssel USA: Tiktok-Chef Shou Zi Chew im US-Kongress vorgeladen, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk, Hannover 10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Bayer, Pharma Media Day 2023 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen DEU: Freenet, Geschäftsbericht DEU: Indus Holding, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/23 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertraeun 03/23 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 01/23 08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q4/22 und Jahr 2022 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 ESP: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/23 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 (1. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Albanien, Deutschland EUR: Fitch Ratingergebnis Malta, Rumänien EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Polen SONSTIGE TERMINE BEL: EU-Gipfel 2. Tag (Abschluss), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Wienerberger, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 07:30 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Pfandbriefbank, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Aruelius Equity, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP, Q1-Zahlen 10:00 DEU: EnBW, Bilanz-Pk (15.00 Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Nordex, außerordentliche Hauptversammlung, Rostock 10:00 DEU: Gläubigerversammlung Galeria Karstadt Kaufhof 11:00 DEU: VDMA Großanlagenbau, Online-Pk 12:00 DEU: Biontech, Jahreszahlen (14.00 Analystenkonferenz) DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Industriegewine 02/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (endgültig) 09:00 CHE: KOF Consensus Forecast 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 03/23 SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: Online-Gespräch der Bundesakademie für Sicherheitspolitik mit dem designierten deutschen Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff GBR: Bekanntgabe der Nachfolge von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon + 1300 Ende der Abstimmung unter den Mitgliedern der regierenden Schottischen Nationalpartei (SNP) DEU/NDL: Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Deutsch-Niederländischen Regierungskonsultationen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Encavis, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Geschäftsbericht 08:00 GBR: United Utilities, Q4-Umsatz 11:00 DEU: HUK Coburg, Jahres-Pk, München 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:00 CHE: Sika AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Norma Group, Geschäftsbericht USA: Micron Technology, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Geschäftsklima 03/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 03/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 01/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: BGH verkündet Entscheidung zur Frage: Wie lange darf die Schufa abgeschlossene Privatinsolvenzen speichern?, Karlsruhe 09:00 DEU: Start der Messe «Volta-X Energy Systems Expo», Stuttgart DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht 2023 (bis 29.3.23) BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Transport, Telekommunikation und Energie, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen 10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online) 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online) 15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 17:30 USA: Intel, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht DEU: PSI Software, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Tschechien SONSTIGE TERMINE USA: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23) US-Präsident Biden will den virtuellen Gipfel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Costa Ricas, der Niederlande, Koreas und Sambias ausrichten. Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Demokratiegipfel geladen. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht 06:55 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen (detailliet) 07:30 DEU: SNP, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht 07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 08:00 DEU: 1&1, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht 08:00 DEU: DFV, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk) 09:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 18:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SFC Energy, Geschäftsbericht DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/23 11:00 ITA: Erzeugerpreise 02/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Beginn DRG-Forum 2023 - Der Klinik-Kongress, Berlin DEU: Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt, Merseburg 09:00 DEU: Pk Deutsches Verpackungsinstitut zu Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Berlin 10:00 DEU: IMK, Konjunkturprognose 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 17:00 DEU: Unions-Fraktionschef Friedrich Merz lädt Kommunalpolitiker zum "Flüchtlingsgipfel" nach Berlin ein, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Erste Group, Jahreszaheln 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:40 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 ITA: Unicredit, Hauptversammlung DEU: Nordex, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/23 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/23 09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 01/23 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen 02/23 14:30 USA: Konsmentenausgaben 02/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Tschechien, Deutschland EUR: S&P Ratingergebnis Türkei -------------------------------------------------------------------------------------

