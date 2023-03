Chart-Check: Oh weh - nervöses Treiben beim DAX...

► Darum geht's im Video: An den Finanzmärkten läuft es in diesen Tagen alles andere als rund. Die Bankenpleiten in den USA sorgen für Nervosität und lassen die Kurse immer wieder purzeln. Orientierung kann hier die Charttechnik liefern - sagt Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse beim Bankhaus Donner & Reuschel am Rande der Invest. Wie es charttechnisch um DAX, Nasdaq, Dow Jones Index, Euro / US-Dollar und Bitcoin bestellt ist - hier seine Einschätzungen.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:45 ► Charttechnik - Orientierungshilfe im aktuellen Umfeld?

02:00 ► Chart-Check DAX - oh weh - Nervosität hat zugenommen

03:36 ► Chart-Check Nasdaq und Dow: Trübe Aussichten nach Bankenpleiten?

05:40 ► Chart-Check Euro/US-Dollar: Spannung vor Fed-Sitzung

07:14 ► Chart-Check Bitcoin: Totgesagte leben länger...



