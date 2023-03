Auftrieb bei Banken und im Tech-Sektor

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc



Wir sehen eine globale Stabilisierung der Finanzmärkte, mit einer Fortsetzung der Erholung an der Wall Street, einhergehend mit einem Anstieg der Renditen bei US-Staatsanleihen. Tech und Banken führen die Gewinnerlisten vor dem Handelsstart an. Was die First Republic Bank betrifft, scheint sich unter der Führung von J.P. Morgan CEO Jamie Dimon eine Rettung anzubahnen. Sollten die $30 Mrd. an Einlagen, die eine Gruppe von Großbanken eingebracht haben in Aktien konvertiert werden, bedeutet das eine massive Verwässerung der aktuellen Aktionärsbasis. Bloomberg berichtet zudem, dass das Weiße Haus prüft, ob die FDIC-Einlagensicherung in Kooperation mit dem Finanzministerium ohne Zustimmung des Kongresses die Versicherung von Kundeneinlagen anheben könnte.



00:00 - Intro

00:25 - Stabilisierung bei den Banken

01:06 - Notenbanktagung | QE or not QE

04:25 - Umfrage der Bank of America

06:33 - J.P. Morgan zur Volatilität | Fazit

07:35 - Ausblick

08:10 - First Republic

10:20 - Bloomberg zur FDIC-Einlagensicherung

13:15 - Änderung der Bilanzierungsmethoden?

15:45 - Notenbanktagung in Australien

16:40 - Tesla | Volkswagen

18:15 - TikTok | Immobiliensektor

19:18 - Amazon | SAP | PDD | Harley-Davidson

20:35 - Ankündigung Interview



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell