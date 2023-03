DAX bei alter Stärke? Daniel Saurenz zum Markt, Erste Bank, Alphabet, Aroundtown

Der gestrige Börsentag zeigte ein starkes Reversal, was ausgehend von den Tiefs direkt nach dem XETRA-Start dann über 500 Punkte umfasste. Diesen Schwung nimmt der DAX mit in den neuen Handelstag und startet über 15.050 Punkten. Damit ist das nächste technische Ziel erst einmal die 15.150 und somit das Hoch vom Freitag, von wo aus die Abwärtsbewegung zum Verfallstag startete und sich dann eben über die Credit Suisse Ereignisse fortsetzte.

Mit dieser Aktie starten wir in das Gespräch mit Daniel Saurenz und verweisen darauf, dass auch dieser Wert weiter handelbar ist. Die Abschläge zeigen jedoch auf, wie es um die Bank steht. Ob hier mit der Übernahme zugleich eine nachhaltige Beruhigung im Sektor eintritt, muss noch validiert werden.

Wesentlich stabiler präsentiert sich die Erste Bank aus Österreich, die zwar auch in "Mitleidenschaft" gezogen wurde, aber insgesamt gut aufgestellt ist. Dies ist die erste Aktie im Gespräch, bevor wir dann auf den US-Markt und die Situation bei den Tech-Giganten kommen. Sie waren in der Vorwoche eine Art "Zufluchtsort" am Aktienmarkt. Kann dies eine Alphabet (Google-Mutterkonzern) weiterhin in Anspruch nehmen?

Zurück zum DAX, dort sehen wir eine weitere Veränderung: mit dem Wochenstart ist die Rheinmetall im DAX gelistet. Darüber lässt sich natürlich aus ethischer Sicht diskutieren. Fakt ist jedoch, dass der Auftakt hier sehr schwungvoll verlief.

Über das Thema Zinsen und die anstehende FED-Sitzung am Mittwoch kommen wir noch auf Immobilien zu sprechen. Aroundtown ist hier ein Kandidat, der eine Gegenbewegung einleiten könnte. Wir blicken daher nicht auf die erste Reihe mit Vonovia (siehe dazu das Video vom Freitag), sondern in die zweite Reihe der Immobilien-Aktien.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.