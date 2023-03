Tesla: Minimalkorrekturziel abgearbeitet

Die Tesla-Aktie blieb von den jüngsten Marktturbulenzen weitestgehend verschont, bereits in der letzten technischen Besprechung aus Anfang März wurde bei einem Kursstand der Aktie knapp unterm EMA 200 auf einen Rücklauf hingewiesen. Dieser endete bereits vorzeitig im Bereich von 166,19 US-Dollar und somit der ersten möglichen Trendwende Stelle. Aktuell legt das Papier weiter zu und bekräftigt einen Folgeanstieg. Im Erfolgsfall könnte daraus eine zweite große Kaufwelle mit frischen Jahreshochs hervorgehen.

Brakeaway-Gap gesetzt

Der durchaus dynamische Start in den Dienstagshandel verschafft der Tesla-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial, sehr wahrscheinlich wird demnächst ein Rücklauf zurück an den EMA 200 bei 210,04 US-Dollar stattfinden. Aber erst oberhalb der Jahreshochs von 217,65 US-Dollar dürfte der nächstgrößere Zielbereich um 265,74 US-Dollar angesteuert werden. Spätestens um 300,00 US-Dollar trifft Tesla jedoch auf seinen mittelfristigen Abwärtstrend und dürfte die Rallye an dieser Stelle vorerst beenden. Ein kurzzeitig bärisches Szenario ergibt sich dagegen unterhalb der Tiefstände aus Mitte März von 163,91 US-Dollar, dann müssten Investoren mit Abschlägen in den Bereich der Ende Januar gerissenen Kurslücke um 146,50 US-Dollar zwingend einplanen.