3, 4 & 5 % Dividendenrendite im DAX: Spannende Dividendenaktien vor der Hauptsaison

Dividendenaktien im DAX: In wenigen Wochen wird es richtig spannend. Die Dividendensaison geht los und Einkommensinvestoren können sich ihren Anteil an den deutschen Unternehmen sichern. Zumindest, wer vorher noch kauft. Wobei die Dividende natürlich nicht das alleinige Merkmal für eine Investition sein sollte.

Sehen wir uns heute trotzdem drei verschiedene Dividendenaktien an. Sie besitzen zwischen 3 und 5 % Dividendenrendite und könnten für weitsichtige Investoren überaus interessant sein.

3 % Dividendenrendite: Münchener Rück als Fels in der Brandung!

Die erste Dividendenaktie, die derzeit auf über 3 % Dividendenrendite kommt, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002). Bei 11,60 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von ca. 317 Euro gibt es sogar 3,65 % Ausschüttungsrendite. Kein schlechter Wert, wobei er auch nicht rekordverdächtig hoch ist.

Es besteht womöglich sogar noch die Chance, die Aktie der Münchener Rück mit einem Dip zu kaufen. Die aktuellen Unsicherheiten im Rahmen der Bankenkrise belasten auch den Rückversicherer. Neubewertungen im Anleihegeschäft können ein Problem sein. Oder auch nur ein theoretisches Problem, das sich nicht wirklich bewahrheitet. Jedenfalls konzentriere ich mich lieber auf die relevanteren Aspekte: den starken Markt der Rückversicherung, wo die Münchener Rück zuletzt Prämienerhöhungen durchsetzen konnte. Sowie auch die Tatsache, dass steigende Zinsen im Anleihegeschäft eigentlich zu steigenden Ergebnissen führen sollten, zumindest mittel- bis langfristig.

Die Aktie der Münchener Rück besitzt daher deutlich mehr als 3 % Dividendenrendite. Kurzfristig ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 13 und der Aussicht auf weiteres operatives Wachstum in den nächsten Jahren glaube ich: Diese Dividendenaktie verdient einen näheren Blick, trotz der Unsicherheiten.

Dividendenaktie Vonovia: Definitiv nicht perfekt!

Vonovia (WKN: A1ML7J) ist die zweite Dividendenaktie, bei der ich die 4 % Dividendenrendite hervorhebe. Wobei es genauer gesagt sogar 4,51 % sind, wenn wir die jetzige Dividende je Aktie von 0,85 Euro betrachten. Sieht nach wenig aus, hm? Ja, ist es ehrlich gesagt auch, das Management möchte die Ausschüttungssumme je Aktie von zuvor 1,66 Euro je Aktie kürzen.

Trotzdem glaube ich, dass Vonovia nach der Kürzung Potenzial haben kann. Bei Funds from Operations je Aktie von über 2,56 Euro ist die Dividende zumindest vom operativen Erfolg gedeckt. Entscheidend ist es jetzt, dass das Management die hohe, drückende Verschuldung reduziert und abbaut. Die eigenen operativen Mittel dafür zu verwenden, ist ein Teil der Gleichung. Aber man möchte zudem auch einen Teil des Immobilienportfolios veräußern, um ebenfalls die Bilanz zu stärken.

Bei Vonovia ist jedenfalls viel Schlechtes eingepreist. Es wäre vielleicht auch nicht so verkehrt gewesen, in einigen Jahren auf eine Dividende in Gänze zu verzichten, um sich auf die bilanzielle Qualität zu konzentrieren. Ich könnte mir jedoch gut vorstellen, dass das Management die Dividende je Aktie auf ein geringeres Niveau gekürzt hat, um hier nachhaltig liefern zu können. Wenn es dabei bliebe, kann das das Fundament für ein sicheres passives Einkommen sein. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von nicht einmal 8 ist die Bewertung jedenfalls nicht ambitioniert.

Allianz: Dividendenaktie mit 5 % Dividendenrendite!

Zu guter Letzt ist die Allianz (WKN: 840400) eine DAX-Dividendenaktie, die es auf über 5 % Dividendenrendite schafft. Gemessen an einer Ausschüttung von 11,40 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von 207 Euro erhalten Einkommensinvestoren momentan sogar 5,5 %. Das ist im DAX ein wirklich hoher Wert für einen Versicherer, der inzwischen auch anderthalb Jahrzehnte Kontinuität bei der Dividende liefert.

Die Allianz ist in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht perfekt gewesen. Die Structured-Alpha-Affäre, die Coronapandemie und nun die Schwierigkeiten in der Finanzbranche sorgen für Unsicherheit. Trotzdem ist das Kerngeschäftsmodell intakt. Mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro zeigte der DAX-Versicherer zuletzt, wie profitabel man eigentlich ist.

Im Endeffekt gilt bei der Allianz das Gleiche wie bei der Münchener Rück: Steigende Zinsen können zu einer Neubewertung im Anleihegeschäft führen. Aber sie verkörpern auch eine Chance, dass es mittelfristig ein solides Ergebniswachstum gibt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von (bereinigt) unter 11 und einem fairen Kurs-Buchwert-Verhältnis sehe ich auch hier eine gute Dividendenaktie zu einem guten Preis.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, der Münchener Rück und von Vonovia. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

