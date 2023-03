Alphabet: Entscheidung am Kernwiderstand!

Die Welt steht seit Microsofts Präsentation der Künstlichen Intelligenz ChatGPT vor der nächsten großen Technologierevolution. Nachdem Microsoft ankündigte, die Technologie von ChatGPT in seine Suchmaschine Bing zu integrieren, hat Alphabet seinen eigenen Chatbot Bard rausgebracht. Als dieser einen Fehler machte, verlor Alphabet innerhalb einer Woche etwa 150 Milliarden Dollar an Börsenwert. Alphabets Tochter Google hatte quasi ein Monopol bei der Internetsuche seit mehr als 20 Jahren. Diese Position und damit Googles gesamtes Geschäftsmodell steht nun auf dem Spiel. Wenn Microsoft es mithilfe von KI schafft, das Suchgeschäft zu revolutionieren, ändert das alles. Doch Google ist noch nicht aus dem Rennen, nachdem seine eigene Kompetenz bei KI-Anwendungen sehr hoch ist.

Zum Chart

Die Aktionäre reagierten am 3. Februar enttäuscht auf das Unterschreiten der Markterwartungen bei der Veröffentlichung der Zahlen zum 4. Quartal. In Folge dessen drückten sie den Kurs der Alphabet-Aktie um 3,29 Prozent nach unten. Google muss auf die disruptive Technologie ChatGPT antworten, um die Umsätze der Internetwerbung zu verteidigen. Im Lichte dieser Herausforderung ist der Kursverlust sehr milde ausgefallen, nachdem die Marktteilnehmer wahrscheinlich davon ausgehen, dass Alphabet dagegen gerüstet ist. Im übergeordneten Bild notiert das Papier wieder am Kursniveau von Februar und März 2021 bei 105,41 US-Dollar. Gemessen vom All Time High am 2. Februar 2022 bei 152,10 US-Dollar entspricht dies noch einem Verlust von rund 31 Prozent. Aktuell testet der Kursverlauf den gewichtigen Kernwiderstand am Level von 105,41 US-Dollar. Kann dieser überwunden werden, ist viel Platz nach oben. Bei 120,39 US-Dollar kann der nächste Widerstand identifiziert werden. Unter dieser Prämisse könnte der Kursverlauf im Bereich zwischen 105,41 US-Dollar und 120,39 US-Dollar die neue Range besetzten.