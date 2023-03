Freeport-McMoRan gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) kündigt eine konstante vierteljährliche Dividende über 0,15 US-Dollar an. Die Auszahlung erfolgt am 1. Mai 2023 (Record date: 14. April 2023). Die Ausschüttung beinhaltet eine Basisdividende über 0,075 US-Dollar zzgl. einer variablen Dividende über ebenfalls 0,075 US-Dollar

Der Konzern nahm die Zahlung einer Dividende im Mai 2021 wieder auf, nachdem diese im April 2020 ausgesetzt wurde. Für das Jahr 2022 ist eine Gesamtdividende über 0,60 US-Dollar (Basisdividende über 0,30 US-Dollar zzgl. variable Dividende über 0,30 US-Dollar) geplant, wie Anfang November 2021 berichtet wurde. Beim derzeitigen Börsenkurs von 37,84 US-Dollar (Stand: 22. März 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,57 Prozent.

Freeport-McMoRan mit Sitz in Phoenix, Arizona, ist nach der staatlichen chilenischen Codelco der zweitgrößte Kupferproduzent weltweit. vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 5,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,16 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Januar 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 697 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,11 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,42 Prozent im Minus (Stand: 22. März 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 54,74 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de