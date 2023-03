VW-Transportersparte steigert operativen Gewinn kräftig

Hamburg (Reuters) - Volkswagen hat trotz Lieferengpässen im Geschäft mit Transportern und Lieferwagen 2022 deutlich mehr verdient und blickt zuversichtlich ins laufende Jahr.

Nach tiefroten Zahlen 2020 und einem kleinen Gewinn 2021 sprang das operative Ergebnis von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) im vergangenen Jahr auf 529 Millionen Euro, wie die VW-Tochter aus Hannover am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte bei gesunkenen Auslieferungen um fast 16 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Die Rendite legte auf 4,6 (Vorjahr 0,7) Prozent zu. Sie soll im laufenden Jahr auf mehr als fünf Prozent steigen.

Derweil kommt VWN bei der Zusammenarbeit mit einem neuen Partner für Roboterautos voran. Dessen Namen nannte Spartenschef Carsten Intra zwar noch nicht. Er ließ aber durchblicken, dass es offenbar Fortschritte in den Verhandlungen gibt: "Das neue Self-Driving-System wollen wir noch im ersten Halbjahr vorstellen", erklärte er. 2023 seien umfangreiche Testfahrten in München mit dem neuen Partner geplant. In Hamburg sollten erste Testkunden autonome Mobilitätsservices von Moia erproben können.

Volkswagen und der US-Autobauer Ford hatten sich im Herbst aus dem Startup Argo AI für autonomes Fahren zurückgezogen. Die VW-eigene Transportersparte, in der die Entwicklung autonomer Mobilitätsflotten gebündelt ist, wollte stattdessen die Kooperation mit einem anderen Partner ausbauen. Dieser sollte "in Kürze" bekannt gegeben werden, hatte es damals geheißen. Laut Unternehmenskreisen läuft es auf den israelischen Spezialisten Mobileye hinaus. Mit der börsennotierten Intel-Tochter arbeitet auch schon die Software-Sparte Cariad von Volkswagen zusammen.

(Bericht von Jan C. Schwartz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)