Zeal Network kündigt Dividende an

Die Zeal Network SE (ISIN: DE000ZEAL241) will eine Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro sowie eine Sonderdividende in Höhe von 2,60 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Insgesamt werden damit 3,60 Euro ausgeschüttet. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von insgesamt 2,10 Euro (Basisdividende 1,00 Euro zzgl. Sonderdividende 1,10 Euro) ausgeschüttet.

Die Hauptversammlung findet am 9. Mai 2023 statt. Zeal Network hat am Donnerstag den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht und die bereits am 27. Februar kommunizierten vorläufigen Geschäftszahlen bestätigt. Das Transaktionsvolumen stieg im Jahr 2022 um 16 Prozent auf 758,4 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse wuchsen um 21 Prozent auf 105,2 Mio. Euro. Das EBITDA legte um 14 Prozent auf 31,7 Mio. Euro zu. Das Periodenergebnis stieg auf 16,6 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).

Zeal Network geht davon aus, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 in einer Bandbreite von 110 Mio. Euro bis 120 Mio. Euro liegen wird. Für das EBITDA rechnet die Gesellschaft in einer Bandbreite von 30 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro.

Zeal Network SE ist ein Anbieter von Lotterien im Internet. Das Unternehmen vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Die Firma wurde 1999 gegründet und startete zunächst unter dem Namen Tipp24. Im November 2014 wurde die Gesellschaft in die heutige Zeal Network SE umbenannt.

Redaktion MyDividends.de