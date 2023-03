STMicroelectronics meldet Dividende

Der europäische Halbleiterhersteller STMicroelectronics N.V. (ISIN: NL0000226223) wird den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Dividende ist zahlbar in vier Tranchen zu je 0,06 US-Dollar im zweiten, dritten und vierten Quartal 2023 sowie im ersten Quartal 2024. Die Dividende für das zweite Quartal 2023 wird am 28. Juni 2023 ausgeschüttet (Ex-Dividenden Tag ist der 26. Juni 2023).

Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,24 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 51,29 US-Dollar (Stand: 23. März 2023) bei 0,47 Prozent.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 wurden Umsätze von 4,42 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 3,56 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Januar 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 1,25 Mrd. US-Dollar nach 750 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Der Ursprung der STMicroelectronics N.V. geht in das Jahr 1957 zurück. Zu den Produkten des Unternehmens zählen Halbleiter und ICs für die Automobilindustrie und dem Internet der Dinge. Die Hauptverwaltung des Unternehmens liegt in Plan-les-Ouates im Kanton Genf.

Redaktion MyDividends.de