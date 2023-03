DAX und der ifo heute, Novartis Durchbruch, Varta Finanzierung, Deutsche Börse

Der DAX startet stark in die neue Woche und testete erst einmal die 15.000 als Bereich von der Oberseite her. Doch der sehr starke if-Index hat dem Markt einen neuen Impuls gegeben und somit wieder die Oberseite favorisiert. Damit bleibt uns die Volatilität weiter erhalten, welche vor allem für Unternehmen an der Peripherie des Handels sehr positiv ist. Hierzu reden wir mit unserem Händler Andy zunächst über die Deutsche Börse AG. Deren Aktien sind aktuell auf Allzeithoch und zeigen einen starken Trend auf.

Über die Würdigung der aktuellen Ereignisse an der Börse kommen wir zu einzelnen Unternehmensmeldungen, die beispielsweise eine Varta sehr stabilisieren. Hier soll eine geplante Finanzierung nun stehen und wenden letztlich eine Insolvenz ab. Denn das Batterieunternehmen kam im letzten Jahr stark unter Druck, was auch der Aktienkurs reflektiert.

Ein weiteres positive Zeichen setzte Novartis. Hier steht die Zulassung eines Brustkrebsmedikamets vor der Zulassung. Der Aktienkurs reagiert sehr positiv, denn damit eröffnet sich für Novartis ein Umsatzmarkt in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.