SWX kennen Sie nicht? Sollten Sie aber!

Wer sollte sich besser in einem Unternehmen auskennen als diejenigen, die dort arbeiten oder Top-Investoren? Und wann würden Sie als ein solcher Insider kaufen? Sicherlich nur dann, wenn Sie entweder vertraglich dazu verpflichtet sind oder aber - und das ist der für uns interessantere Part - wenn Sie die Aktien als günstig ansehen. Ich hoffe, bei Southwest Gas Holdings ist letzteres der Fall. Laut HedgeFollow kam es in der abgelaufenen Woche zu Käufen in Höhe von über 41 Mio. USD durch Investor C. Icahn. Der Mischkurs soll dabei bei 60,21 USD liegen.

Southwest Gas Holdings ist ein Energieversorgungsunternehmen, das Erdgas an private, gewerbliche und industrielle Kunden in den USA liefert. Das Unternehmen betreibt mehr als 2 Millionen Gasleitungen in Arizona, Kalifornien und Nevada und bietet auch verschiedene Dienstleistungen wie Wartung, Reparatur und Installation von Gasleitungen und Geräten an. Southwest Gas Holdings hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung zu bieten und setzt sich für den Schutz der Umwelt und die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards ein.

Seit knapp einem Jahr kann das Unternehmen an der Börse nicht mehr Punkten. Ausgehend von ca. 95 USD kam der Aktienkurs kräftig zurück und notiert aktuell im Bereich von 61,25 USD. Damit hat man den zentralen Support der letzten Jahre erreicht und genau hier ist es Starinvestor Icahn eingestiegen. Das Timing war relativ mutig, denn selbst jetzt ist der laufende Abwärtstrend immer noch intakt. Die Idee glänzt aber mit einem exzellenten CRV, denn sollten die Strukturen der letzten Jahre erhalten bleiben, locken zunächst Gewinne in Richtung 73,75 USD und später natürlich wieder in Richtung 95 USD. Im Gegenzug sollte der Kurs zudem nicht nachhaltig unter ca. 55 USD zurückfallen.

Fazit: Buy low and sell high! Auf dieses einfache Prinzip lässt sich Erfolg an der Börse reduzieren. Wir alle wissen, dass dies praktisch alles andere als einfach ist. Wer Tief kaufen möchte, geht oftmals ein erhöhtes Risiko ein, da er sich gegen einen laufenden Trend stellt. Das ist aktuell auch bei Southwest Gas Holding der Fall. Trotzdem hat ein Kauf seinen Reiz. Charttechnisch sind die Bullen nicht chancenlos und zusammen mit einem guten CRV ergibt sich aktuell ein positiver Erwartungswert.

