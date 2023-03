WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 11. April:

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Jahreszahlen 07:00 DEU: Kontron, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE Wind, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Online-Pk) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:30 DEU: Encavis, Call zu den Jahreszahlen 09:30 DEU: FMS Wertmanagement, Jahreszahlen 10:30 DEU: Deutsche Leasing, Bilanz-Pk (online) 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Konjunkturprognose 15:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 17:30 USA: Intel, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht DEU: PSI Software, Jahreszahlen ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/23 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 4. Quartal 2022 (vierteljährliche Schuldenstatistik) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/23 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen für rumänische Fluglinie 10:00 DEU: Verkündungstermin im Musterverfahren gegen die VW-Dachgesellschaft 10:00 DEU: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht monatliches Arbeitsmarktbarometer 13:00 DEU: Bundestag - Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 14:15 DEU: Pk zum Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz u.a. mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke 14:30 DEU: Gewerkschaftstag Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) + Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 16:00 USA: Anhörung vor dem US-Senat zum Bankenkollaps in den USA Vorgeladen sind unter anderem der Vorsitzende der Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft FDIC, Martin Gruenberg, und der Vize-Chef der US-Notenbank Fed, Michael Barr. USA: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23) US-Präsident Biden will den virtuellen Gipfel gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Costa Ricas, der Niederlande, Koreas und Sambias ausrichten. Biden hatte bereits im Dezember 2021 zu einem virtuellen Demokratiegipfel geladen. --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Basler, Geschäftsbericht 06:55 DEU: Stratec, Geschäftsbericht 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Ströer, Geschäftsbericht 07:00 DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Bike24, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SNP, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Manz, Geschäftsbericht 07:30 LUX: SAF Holland, Geschäftsbericht 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Geschäftsbericht 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 08:00 DEU: 1&1, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Washtec, Geschäftsbericht 08:00 DEU: Cancom, Geschäftsbericht 08:00 DEU: DFV, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Westwing, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Pk) 09:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk) 09:30 DEU: Cewe Stiftung, Bilanz-Pk 10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung 10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung 11:00 AUT: Palfinger, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 15:00 CHE: Alcon, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SFC Energy, Geschäftsbericht DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 03/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/23 11:00 ITA: Erzeugerpreise 02/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/23 (3. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen, Jahre 2022 bis 2070 DEU: Ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden DEU: Beginn DRG-Forum 2023 - Der Klinik-Kongress, Berlin DEU: Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt, Merseburg 09:00 DEU: Pk Deutsches Verpackungsinstitut zu Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage, Berlin 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Datenschutz beim Livestream-Unterricht 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Geldbußen gegen VW in Italien und Deutschland 10:00 DEU: Online-Pk mit Vorstellung der Konjunkturprognose des Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) 11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M. 12:00 DEU: Bundestag - mit Rede von König Charles III. 13:00 DEU: MG-Gruppe will globale Strategie und Lithium- Strategie vorstellen 13:15 DEU: Deutscher Immobilien Kongresses des Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. (BFW) Grußwort Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) 14:00 DEU: Pk nach Abschluss der Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt 17:00 DEU: Unions-Fraktionschef Friedrich Merz lädt Kommunalpolitiker zum "Flüchtlingsgipfel" nach Berlin ein, Berlin USA: Abschluss: USA und andere Staaten veranstalten zweiten Gipfel für Demokratie (bis 30.3.23) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Knaus Tabbert Jahreszahlen (detailliert) 07:30 AUT: Erste Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (detailliert) 07:40 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Va-Q-Tec, Geschäftsbericht 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 ITA: Unicredit, Hauptversammlung DEU: Nordex, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/23 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 02/23 (vorläufig) 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/23 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 02/23 08:00 DEU: Mietbelastung privater Haushalte (Erstergebnisse der Mikrozensus- Zusatzerhebung zur Wohnsituation), Jahr 2022 08:00 DEU: Einzelhandel (Umsatz), 02/22 08:00 GBR: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/22 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q4/22 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 02/23 09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/23 09:00 CZS: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise03/23 (vorläufig) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 01/23 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/23 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen 02/23 14:30 USA: Konsumentenausgaben 02/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (endgültig) 17:00 EUR: EZB-Präsidentin Lagarde spricht in Florenz EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland EUR: Moody's Ratingergebnis Zypern SONSTIGE TERMINE 08:55 DEU: Pressegespräch «Chancen und Hürden der marinen geologischen CO²-Speicherung» zu den neuesten Ergebnissen der Forschungsmission «CDRmare» der Deutschen Allianz Meeresforschung (DAM) und dem Deutschen Klima Konsortium (DKK), Berlin 09:15 DEU: «FAZ»-Kongress 2023 «Zwischen den Zeilen» zum Thema «Perspektiven in Krisenzeiten» + 11.30 Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) + 15.00 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). 10:00 DEU: «Ostpro Erfurt 2023» - Verkaufsmesse für Ostprodukte, Erfurt DEU: Regierungsbildung in Berlin: Neuntes und finales Treffen der Hauptverhandlungsgruppe bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung 19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Kfz-Absatz 03/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q1/23 02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 08:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/23 08:00 TRK: Handelsbilanz 02/23 09:00 TRK: Verbraucherpreise 03/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 02/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/23 HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt 10:30 CHE: Credit Suisse, Hauptversammlung 11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig 12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Handelsbilanz 02/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/23 11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Eröffnung Hangar für elektrisch angetriebenes Flugtaxi Volocopter u.a. mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann, und dem Volocopter-Geschäftsführer Dirk Hoke, Bruchsal HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht 10:00 DEU: Giesecke+Devrient Online-Pk Jahreszahlen, München 10:00 DEU: BayernLB Bilanz-Pk (online und Präsenz), München 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 02/23 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung 10:00 CHE: UBS, Hauptversammlung 11:00 FRA: EdF, Hauptversammlung 18:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft DEU: KBA, VdA, Kfz-Neuzulassungen USA: FedEx, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 02/23 08:50 FRA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 02/23 09:15 ESP: PMI Dienste 03/23 09:45 ITA: PMI Dienste 03/23 09:55 DEU: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 03/23 14:30 USA: Handelsbilanz 02/23 15:45 USA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 03/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE BEL: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel MEX: Virtueller Gipfel lateinamerikanischer und karibischer Staats- und Regierungschefs gegen Inflation, Mexiko-Stadt HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23 08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23 08:30 HUN: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig) 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 03/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) HINWEIS DNK/NOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Konsumausgaben 02/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/23 (vorläufig) 08:00 ROU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Industrieproduktion 02/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Serbien EUR: Moody's Ratingergebnis Albanien, Slowenien HINWEIS Feiertag "Karfreitag" AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/23 SONSTIGE TERMINE USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023 HINWEIS Feiertag "Ostermontag" AUT, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/23 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/23 (vorläufig) 09:00 TRK: Industrieproduktion 02/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 04/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/23 SONSTIGE TERMINE USA: Fortsetzung der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023 ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi