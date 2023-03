ROUNDUP/Aktien New York: Starke Quartalsprognose von Micron treibt Börsen an

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine optimistische Quartalsprognose des größten US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology hat am Mittwoch an den US-Börsen die Stimmung wieder gehoben und die Kurse angetrieben. Der technologielastige Index Nasdaq 100 , in dem etliche Halbleitergrößen enthalten sind, stieg um 1,49 Prozent auf 12 798,19 Punkte. Hier gehörten die Papiere von Micron denn auch zu den größten Gewinnern.

Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,77 Prozent im Plus bei 32 644,26 Punkten. Auch im Dow war mit Intel eine Chip-Aktie der Spitzenreiter. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,12 Prozent auf 4015,74 Zähler und schaffte es wieder über die 4000er Marke.

Micron überraschte die Börsianer mit einer optimistischen Umsatzprognose für das laufende Quartal. Das nähre Hoffnungen, dass das Schlimmste für die Branche überstanden sei, hieß es im Handel. "Die Lagerbestände der Kunden verbessern sich, und wir erwarten eine allmähliche Verbesserung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche", hatte Vorstandschef Sanjay Mehrotra am Vorabend mitgeteilt. Die Aktie stieg um gut sieben Prozent.

Im Fahrwasser der Micron-Aktien legten andere Branchengrößen wie Marvell Technology , NXP Semiconductors , Qualcomm , Nvidia und AMD um zwei bis fünf Prozent zu.

An der Spitze des Nasdaq 100 setzten sich aber Lululemon mit einer Kursrally von mehr als 15 Prozent. Der Hersteller von Yoga-Bekleidung übertraf mit seinen Zielen für das laufende Jahr die Analystenerwartungen. Das Unternehmen verwies auf eine große Nachfrage./bek/he