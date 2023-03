WDH/Shop Apotheke stellt Schweiz-Geschäft neu auf - Geld durch neue Aktien

(Tippfehler berichtigt)

BERN/SEVENUM (dpa-AFX) - Die Shop Apotheke stellt die Geschäfte in der Schweiz neu auf. Gemeinsam mit der Schweizer Unternehmensgruppe Galenica wollen die Niederländer ihre Kapazitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Dafür bringt Shop Apotheke ihr Schweizer Geschäft in die zu Galenica gehörende Mediservice ein und übernimmt anschließend 51 Prozent an der Spezialapotheke Mediservice. Im Gegenzug soll Galenica 1,2 Millionen Aktien von Shop Apotheke erhalten. Zusätzlich kaufe Galenica 0,4 Millionen Aktien für 29 Millionen Euro in bar. Insgesamt werde Galenica künftig 8 Prozent an Shop Apotheke halten.

Unter der Annahme, dass die Transaktion im Mai abgeschlossen sein wird, belaufe sich der zusätzliche Umsatz von Shop Apotheke im Jahr 2023 auf

schätzungsweise 270 bis 300 Millionen Euro, hieß es weiter. Alle Umsätze seien solche mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um 5 bis 10 Millionen Euro steigen. Shop Apotheke beabsichtigt, die Prognose nach Abschluss der Transaktion zu bestätigen oder zu aktualisieren./lew/mis