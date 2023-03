EQS-Adhoc: ecotel communication ag: Einbringung der 100%-Beteiligung an der nacamar GmbH in die Uplink Digital GmbH

EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

ecotel communication ag: Einbringung der 100%-Beteiligung an der nacamar GmbH in die Uplink Digital GmbH



31.03.2023 / 17:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 31. März 2023 Die ecotel communication ag, Uplink Network GmbH sowie die Radio 5.0 GmbH haben heute einen gemeinsamen Beteiligungsvertrag für die neu gegründete Uplink Digital GmbH geschlossen. Im Zuge dieses Vertrages bringt die ecotel communication ag ihre 100%ige Beteiligung an der nacamar GmbH in die neue Gesellschaft ein. Im Gegenzug erhält die ecotel communication AG einen rund 25%igen Anteil an der neuen, gemeinsamen Uplink Digital GmbH, sowie einen Barausgleich in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Diese Bündelung der Geschäftstätigkeiten, der Kundenverhältnisse und der technischen Möglichkeiten bietet eine hervorragende Chance, den deutschen Audiomarkt effizienter und umfangreicher zu besetzen. Als Folge dieser Einbringung gibt die ecotel communication ag die Kontrolle an der nacamar GmbH ab. Die nacamar GmbH wird daher künftig nicht mehr im Konzernabschluss der ecotel communication ag konsolidiert. Diese Transaktion ist auch ein weiterer Schritt für die ecotel communication ag, die im März 2022 kommunizierte Fokussierung auf cloud und fiber weiter voranzutreiben. Die Transaktion steht unter üblichen Vollzugsbedingungen und wird voraussichtlich im April abgeschlossen.

Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Investor Relations ecotel communication ag Investor Relations +49 (0) 211-55 007 740 E-Mail: investorrelations@ecotel.de Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de 31.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com