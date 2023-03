H&R schüttet eine Dividende aus

Der Spezialchemiekonzern H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2E4T77) will den Aktionären eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie ausbezahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,28 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. Mai 2023 in Hamburg statt. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre keine Dividende.

H&R bestätigte am Freitag die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022. Der Konzern hat 2022 eine Umsatzsteigerung von 1,19 Mrd. Euro auf 1,58 Mrd. Euro erreicht. Das EBITDA lag bei 124,9 Mio. Euro (Vorjahr: 132,5 Mio. Euro) und das Konzernergebnis der Aktionäre fiel um 7,5 Prozent auf 42,7 Mio. Euro. H&R setzt sich für 2023 als Zielgröße ein operatives Ergebnis (EBITDA) in der Spannbreite von 95 Mio. Euro bis 110 Mio. Euro.

H&R ist ein Unternehmen der Spezialchemie sowie der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis. H&R steht dabei für Hansen & Rosenthal, ein im Jahr 1919 gegründetes Hamburger Familienunternehmen. Es werden rund 1.630 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de