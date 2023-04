Realty Income & Allianz: Selten so einfach 5 % Dividendenrendite verdient

Realty Income (WKN: 899744) und die Allianz-Aktie (WKN: 840400) haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Beide Dividendenaktien ermöglichen Einkommensinvestoren 5 % Dividendenrendite. Zudem zähle ich die beiden Aktien zu den eher sicheren Kandidaten, das gibt der Titel wiederum bereits her.

Alleine die Historie der beiden Dividendenaktien ist bemerkenswert. Realty Income zahlt seit dem Jahre 1994 und seitdem das Unternehmen an der Börse ist eine wachsende Dividende je Aktie aus. Die Historie reicht noch länger zurück, wenn wir auch die nicht börsennotierte Zeit betrachten. Wohingegen die Allianz-Aktie auf anderthalb Jahrzehnte mit einer stets stabilen Dividende kommt. Insbesondere die Corona-Zeit und auch jetzt der Zeitraum mit hoher Inflation und steigenden Zinsen führt bei mir zur Zuversicht, Schwierigkeiten hat es gegeben.

Im Endeffekt ist es daher selten so einfach für Einkommensinvestoren gewesen, 5 % Dividendenrendite mit Stabilität zu erhalten. Zugreifen muss man natürlich zu diesen Preisen (wenn man es denn möchte). Aber blicken wir noch auf andere Merkmale, die ebenfalls spannend sind.

Realty Income: Einfach 5 % Dividendenrendite!

Zugegebenermaßen ist die Dividende bei Realty Income ein großer Teil der Rendite. Versteh mich nicht falsch: Das macht ja schließlich die Reize von Real Estate Investment Trusts zu einem großen Teil aus. Allerdings führen steigende Zinsen und attraktivere festverzinsliche Produkte dazu, dass der REIT im Vergleich nicht mehr so attraktiv erscheint.

An der Qualität von Realty Income hat sich im Gegenzug kaum etwas verändert. Der REIT bleibt die stabile Säule mit Triple-Net-Lease-Verträgen, über 12.000 Einheiten im Immobilienportfolio und einem starken Kern diversifizierter Mieter. Sowie mit einem wachstumsstarken Mix. Die Funds from Operations lagen zuletzt bei ca. einem US-Dollar im Vierteljahr, wodurch sich ein Ausschüttungsverhältnis von knapp über 75 % ergibt. Insgesamt eine sehr stabile Säule für einen REIT und für 5 % Dividendenrendite.

Das große Fragezeichen ist natürlich auch für mich, ob Realty Income bei steigenden Zinsen womöglich tiefer dippt. Möglich. Die relevantere Frage ist jedoch, ob man nicht trotzdem heute kaufen möchte und gegebenenfalls zu günstigeren Konditionen noch mal zukauft. Sowie auch, ob es nicht in Zukunft eine insgesamt attraktivere Ausgangslage gibt. Jedenfalls erhöht das Management vierteljährlich die Dividende je Aktie und zuletzt hat es sogar einen Sprung von 0,2485 US-Dollar bis auf 0,2545 US-Dollar gegeben. Ich sehe sehr viel Qualität oder einfache 5 % Dividendenrendite und perspektivisch sogar mehr.

Allianz-Aktie: Schwierigkeiten? Na und!

Die Allianz-Aktie hat ebenfalls mögliche einfache 5 % Dividendenrendite. Wobei das Gesamtpaket durchaus komplexer ist. Der Versicherungskonzern hat sich mit der Structured-Alpha-Affäre quasi selbst ein Bein gestellt. Jetzt kommen steigende Zinsen und mögliche Schwierigkeiten im Anleihegeschäft dazu. Wer unsicher ist: Abwarten kann eine Option sein. Wobei dann die Frage ist, ob es noch 5 % Ausschüttungsrendite gibt, wenn die Unsicherheit vorbei ist.

Trotz der Probleme in der Vergangenheit zeigte sich das Kerngeschäft jedoch stets stark. Im Geschäftsjahr 2022 lag das operative Ergebnis bei 14,2 Mrd. Euro, was eigentlich ein Top-Niveau ist. Auf Basis dieses Wertes dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (bereinigt) gegenwärtig bei ca. 10 liegen. Eigentlich eine günstige Bewertung, oder?

Vergessen dürfen wir zudem nicht, dass das Management der Allianz-Aktie per Dividendenpolitik die Dividende je Aktie auch im nächsten Jahr noch im mittleren einstelligen Prozentbereich anheben müsste. Rückendeckung geben dürfte sogar die Zinsentwicklung. Mittel- bis langfristig werden Anleihen schließlich wieder renditestärker, was das Anleihegeschäft beleben kann.

Wer daher etwas kurzfristige Unsicherheit aushält, der könnte bei der Allianz-Aktie einen näheren Blick riskieren. Ich sehe einfache 5 % Dividendenrendite durch die Dividendenpolitik und ein starkes operatives Geschäft. Aber es gibt zugegebenermaßen kurzfristige Unsicherheiten, die man tolerieren muss.

