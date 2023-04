EQS-News: Dr. Mathias Dähn wechselt als CFO und Mitglied des Vorstands zur Cherry SE

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Mathias Dähn wechselt als CFO und Mitglied des Vorstands zur Cherry SE München, 3. April 2023 – Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] gab heute bekannt, dass Dr. Mathias Dähn (55) vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. April 2023 zum Finanzvorstand bestellt wurde. Bernd Wagner, der seit 2017 bei der Cherry SE und ihren verschiedenen Vorgängergesellschaften als CFO tätig war, hat das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum 31. März 2023 verlassen. Mathias Dähn war als CFO bereits bei verschiedenen börsennotierten Unternehmen tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf dem Kapitalmarkt und bei der Unterstützung des Unternehmenswachstums. Zuletzt war er der CFO der Northern Data AG, einem Technologieunternehmen mit Fokus auf High-Performance-Computing-Infrastruktur und Cloud-Technologie. Zuvor war er unter anderem bei Koenig&Bauer, Zumtobel, MAN, Loyalty Partner, debitel und Bosch in verantwortlichen Rollen. Dr. Dähn hat an der Universität Bamberg Betriebswirtschaftslehre studiert und dort auch promoviert. Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE, sagte: "Wir freuen uns, Mathias Dähn zu einem für die Cherry SE wichtigen Zeitpunkt als CFO begrüßen zu dürfen. Mathias Dähn kann auf langjährige Erfahrungen im Finanzbereich von börsennotierten Unternehmen zurückblicken. Dazu zählen der Aufbau von Best-Practice-Finanzabteilungen, ein intensiver Kontakt zu den Kapitalmärkten und die Einhaltung strenger Compliance- und Reporting-Richtlinien. Wir sind zuversichtlich, dass Mathias in Zusammenarbeit mit Oliver Kaltner und dem übrigen, starken Führungsteam von Cherry schnell ein verlässliches und solides Fundament für künftiges profitables Wachstum schaffen wird." Marcel Stolk weiter: "Im Namen des Aufsichtsrats der Cherry SE danken wir Bernd Wagner für seinen Einsatz und sein intensives Engagement für unser Unternehmen, insbesondere während unseres Börsengangs im Jahr 2021. Unsere besten Wünsche begleiten ihn für seine zukünftigen Pläne." Mathias Dähn sagte: "Cherry ist eine international bekannte, ikonische Marke. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit Oliver Kaltner und Udo Streller und dem erfahrenen Cherry-Team an unseren nationalen und internationalen Standorten die weitere Entwicklung des Unternehmens zum Wohle der Kunden und Eigentümer mitzugestalten". ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

