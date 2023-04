Autovermieter Sixt baut eigenes Ladenetz aus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt lässt sich von der Münchner Elektrofirma ChargeOne bis Ende Dezember mehr als 1000 Ladepunkte an Sixt-Stationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz installieren. Der Auftrag umfasse Aufbau, Betrieb und Wartung der Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren, teilten ChargeOne und Sixt am Dienstag mit. Installiert würden klassische Wallboxen und DC-Schnelllader. Damit könne die wachsende elektrische Mietwagenflotte nach der Fahrzeugrückgabe an der Station wieder aufgeladen werden.

Aktuell sind etwa 14 Prozent der Sixt-Vermietflotte in Europa elektrifiziert. Bis 2030 sollen es mindestens 70 Prozent sein. Von dem chinesischen Autobauer Byd will Sixt bis 2028 rund 100 000 E-Autos beziehen. ChargeOne-Chef Robert Klug sagte, der Großauftrag von Sixt sei für seine Firma ein wichtiger Schritt, um bis "2030 einer der führenden deutschen Ladeinfrastrukturbetreiber mit 150 000 installierten Ladepunkten zu sein"./rol/DP/jha