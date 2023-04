Megatrends: Zwei der attraktivsten Unternehmen für Investoren!

Megatrends sind langfristige Entwicklungen, die die Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur beeinflussen und maßgeblich verändern. Für Investoren kann hier eine spannende Renditesuche losgehen. Investoren sollten daher immer auch auf Megatrends achten und gezielt Unternehmen suchen, die von solchen Trends profitieren könnten.

Zwei potenzielle Unternehmen, die derzeit im Fokus vieler Investoren stehen und von mehreren Megatrends gleichzeitig profitieren, sind Amazon (WKN: 906866) und Nvidia (WKN: 918422). Schauen wir mal im Detail, was diese beiden Unternehmen so spannend macht.

Amazon: Datenkrake, führender E-Commerce und Cloud-Player

Amazon ist das größte E-Commerce-Unternehmen der Welt und hat gleichzeitig eine führende Position inne im Cloud-Computing-Markt. Beide Bereiche profitieren vom Megatrend des Online-Shoppings, der durch die Veränderung des Konsumverhaltens angetrieben wird.

E-Commerce hat im Vergleich zum stationären Handel noch nicht den Anteil, der ihm eigentlich zustehen würde. Die demografische Entwicklung sollte langfristig ganz automatisch zu einem Anstieg der E-Commerce-Umsätze führen.

Immer mehr Menschen kaufen online ein, was den Umsatz von Amazon in den letzten Jahren stark ansteigen ließ. Darüber hinaus hat Amazon mit Amazon Web Services eine führende Präsenz im Cloud-Computing-Markt, der ebenfalls stark wächst. Unternehmen und Regierungen nutzen immer häufiger cloudbasierte Technologien, um ihre Daten und Dienste zu speichern und zu verwalten. Das sollte auch in naher Zukunft der Fall sein.

Nicht zu vergessen bleiben die anderen Bereiche wie beispielsweise Streaming, Shipping oder Online-Werbung, in denen der Online-Gigant aus Seattle versucht, immer mehr Macht zu gewinnen.

Die Bewertung von Amazon ist anhand des erwarteten KGVs relativ hoch, was darauf hindeutet, dass bereits heute viele Investoren ein weiterhin hohes Wachstum für längere Zeit als realistisch erachten. Das erwartete KGV von Amazon beträgt derzeit etwa 62, während das durchschnittliche KGV im S&P 500 bei etwa 18 liegt (Stand: 2.4.23, Morningstar).

Nvidia-Aktie: Unschlagbar im Bereich Grafikprozessoren

Ein weiteres Unternehmen, das von gleich mehreren Megatrends profitiert, ist Nvidia. Das in Santa Clara ansässige Unternehmen ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren (GPUs), die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden – darunter Gaming, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz (KI).

Nvidia profitiert vom Megatrend der KI, da immer mehr Unternehmen KI-basierte Lösungen einsetzen, um ihre Prozesse zu optimieren und ihre Kunden besser zu verstehen. Aber auch der boomende Gaming-Sektor, das Metaversum, Kryptowährungen oder das autonome Fahren sind Bereiche, von denen Nvidia in Zukunft stark profitieren könnte.

Die Bewertung von Nvidia anhand des KGVs ist ebenfalls relativ hoch, was viele Renditechancen im Vorfeld zunichtemacht. Das erwartete KGV von Nvidia beträgt derzeit etwa 34, was ebenfalls deutlich über dem aktuellen durchschnittlichen KGV des S&P 500 liegt (Stand: 2.4.23, Morningstar). Diese hohe Bewertung spiegelt jedoch auch das starke Wachstumspotenzial von Nvidia wider, da das Unternehmen in einem Bereich tätig ist, der in Zukunft immer wichtiger werden wird. Der Innovationsvorsprung von Nvidia im Bereich Grafikprozessoren gilt vorerst als uneinholbar, was ein klarer Wettbewerbsvorteil sein kann.

Fazit

Investoren sollten bei der Auswahl von Unternehmen, die von Megatrends profitieren, nicht nur auf die Bewertung achten. Vor allem die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind zu berücksichtigen. Unternehmen wie Amazon oder Nvidia haben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum abgeliefert. Sie konnten in ihren jeweiligen Bereichen eine unangefochtene Marktführerschaft durchsetzen. Ihre Marktführerschaft könnte dabei ein starkes Signal dafür sein, dass sie auch in Zukunft von den intakten Megatrends profitieren.

Einzig die hohe Bewertung beider Unternehmen könnte sich als Renditekiller erweisen. Hier muss man genau abwägen, wie groß das Marktpotenzial wirklich sein kann und wie lange das Wachstum stark bleibt.

